¿Qué inesperada decisión podría tomar Mbappé tras perder el Mundial de Qatar 2022?

Lunes, 19 de diciembre de 2022

El delantero francés, figura en la final perdida contra Argentina, estaría analizando tomar una drástica decisión tras la Copa del Mundo.



Este domingo, Francia no pudo revalidar el título conseguido en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En Qatar 2022, el seleccionado encabezado tácticamente por Didier Deschamps empató 3-3 con Argentina pero fue menos efectivo en la definición por penales. Y fue justicia, ya que la Albiceleste se mostró muy superior a lo largo de toda la final.



De todas maneras, el combinado europeo tuvo una figura destacada: como no podía ser de otra manera, se trató de Kylian Mbappé, destacado atacante que se despachó con un espectacular hat-trick, con dos goles de penal y uno de volea tras una gran maniobra colectiva. Sin embargo, al jugador que este martes cumplirá 24 años no le alcanzó.

En medio de ese panorama, Mbappé, máximo anotador del Mundial de Qatar 2022 con ocho festejos, parece estar bastante desanimado, no solamente por no haber podido conseguir el título con Francia sino también por su actualidad en Paris Saint-Germain, de donde estuvo muy cerca de salir en el mercado de pases veraniego en el viejo continente.





De hecho, según informó el medio de comunicación español 'Sport' en las últimas horas, Mbappé estaría analizando seriamente tomar una determinación tan drástica como sorprendente pensando en los dos próximos mercados de pases. Una decisión que, sin ningún tipo de dudas, no caería nada bien en Paris Saint-Germain.