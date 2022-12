Se abre el periodo de acreditaciones para la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé

Lunes, 19 de diciembre de 2022

El Instituto de Cultura de Corrientes abre el periodo de acreditación para los medios de comunicación interesados en realizar la cobertura de la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé.

18ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y 2ª Celebración Mundial, a desarrollarse del 13 al 22 de enero del 2023 en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Tendrán tiempo de remitir la solicitud, sin excepción, hasta el miércoles 4 de enero.



Con el asunto “Acreditaciones-CHAMAME PARA UN MUNDO NUEVO”, deberán enviar una nota membretada del medio (archivo de Word en adjunto), al correo:



acreditaciones.cultura@gmail.com



En la nota deben precisar lo siguiente: tipo de cobertura a realizar (notas, móviles, transmisión en vivo), datos de las personas a acreditar (nombre, DNI y función), una foto de cada uno formato JPG –que se utilizará en el caso de así resolverlo-, y la correspondiente firma del dueño o responsable. En el caso de no cumplir con estos requisitos básicos, los pedidos no serán considerados.



En esta oportunidad, se acreditará a 2 trabajadores de prensa en el caso de medio gráfico (más 2 de la redacción web), 3 por radio -no por programa- (exceptuando transmisión en vivo), 3 por canal de televisión –no por programa- (exceptuando transmisión en vivo), 1 por medio digital (siempre y cuando adjunten links de material que hayan dado a difusión sobre la última edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, y la edición que viene).



El cupo es limitado, por tal motivo, la recepción de los pedidos no representa garantía de obtener las acreditaciones. Solicitamos respetar la cantidad establecida: la fecha límite para enviar el pedido es, sin excepción, el miércoles 4 de enero y se responderá vía correo electrónico (únicamente) los días y horarios en los que se deberán retirar las correspondientes acreditaciones.



Transmisión en vivo



La gestión para llevar adelante transmisiones en vivo se realizará personalmente (salvo medios de otras provincias o nacionales, que lo harán por correo) en el Instituto de Cultura de Corrientes, ubicado en calle San Juan 546.



Deberán presentar una nota de pedido con las necesidades técnicas y de espacio dirigida al director general de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, y otra al Departamento de Prensa y Difusión. Y enviar también la nota membretada con el listado de periodistas al correo: acreditaciones.cultura@gmail.com



Carpa de prensa



Como viene ocurriendo en las últimas ediciones de la Fiesta Nacional del Chamamé, detrás del escenario se montará una carpa destinada exclusivamente para el trabajo de los periodistas. Allí tendrán lugar las conferencias de prensa de los principales artistas de cada noche que compartirán con los medios las expectativas antes de subir al escenario o su experiencia con el público, posterior a la presentación.



También se aprovechará este espacio para informar sobre las actividades que forman parte de la Fiesta, y que se desarrollarán durante el día en distintos escenarios durante las 10 jornadas de la celebración.