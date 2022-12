La Provincia impulsa línea de financiamiento para la compra e instalación de equipos solares Lunes, 19 de diciembre de 2022 El Gobierno de la Provincia de Corrientes junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) promueven una asistencia financiera para la diversificación de la matriz energética provincial a partir del desarrollo de proyectos de Generación distribuida y Off Grid para la producción de energía eléctrica a través de recursos renovables.



La propuesta tiene como finalidad promover proyectos de inversión en Generación de Energía, que permitan reducir el consumo energético y la generación a partir de fuentes renovables, propiciando el cuidado del medioambiente y una mejora en la competitividad de las economías regionales.



El programa totalizará una inversión de 150 millones de pesos. La asistencia crediticia es a tasa subsidiada y busca impulsar el acceso a la tecnología para la autogeneración. Para lograr este objetivo, la línea de financiamiento estará vigente hasta el 31 de julio de 2023 o hasta agotar el cupo disponible, lo que ocurra primero.





Esta línea de financiamiento está dirigida a toda persona humana o jurídica que pertenezca a los sectores: Industrial, Comercial y de Turismo, interesada en generar electricidad a partir de equipos fotovoltaicos, que pueden estar conectados (Generación Distribuida) o no (Off Grid) a la red eléctrica.



Los plazos del crédito constarán de un máximo de 48 meses, con hasta 6 meses de gracia para las Microempresas, y de un máximo de 84 meses para las PyMes (con hasta 6 meses de gracia también).



La Secretaría de Energía ofrecerá asistencia técnica al CFI y a las empresas que se adhieran al Programa ya que las metas del presente programa van de la mano con los objetivos de dicha Secretaría que promueve reducir el consumo de energías convencionales a base de combustibles fósiles, generando importantes ahorros energéticos y económicos, y a su vez limitando las emisiones de gases de efecto invernadero.