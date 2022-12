Valdés acompañó la emotiva presentación del documental “Chamamecero, nuestra manera de ser"

Viernes, 16 de diciembre de 2022

El gobernador Gustavo Valdés acompañó la avant premiere de la serie documental “Chamamecero, nuestra manera de ser”, cuyo capítulo inicial ya se encuentra disponible en la plataforma de Corrientes Play.



Se trata de la primera serie documental que recorre la historia socio-cultural del fenómeno chamamecero. Cómo surge, vive y se expresa este universo cultural es el propósito del trabajo audiovisual que cuenta con 10 capítulos que se irán estrenando en la plataforma Corrientes Play desde este viernes 16 de diciembre.



Cabe recordar que un 16 de diciembre del año 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) brindaba al Chamamé su mayor distinción por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente.



El primero de los diez episodios de 21 minutos de la serie documental fue presentado ante las autoridades provinciales, gestores culturales, músicos y público en general en el auditorio Julian Zini del Centro Administrativo en Corrientes. El trabajo audiovisual realizado por Luis Moulin, Cayo Fernández, Facundo Vallejos Yunes y la participación especial de Julio Cáceres, recupera los rasgos, aspectos y elementos que persistieron por más de 400 años en la memoria y en las prácticas culturales de nuestra gente.



“Chamamecero” cuenta con el más directo testimonio de sus portadores: músicos, bailarines, poetas y aficionados, y el sustento teórico de especialistas y académicos, que se plantean las diferentes hipótesis acerca del fenómeno que enmarca a este universo cultural. En un recorrido por la provincia de Corrientes y la región, esta serie documental nos permite entender por qué el ser de esta región tiene este particular modo de ver el mundo y la vida llamado Ñanderekó.



Gobernador Valdés



“Desde la voz de hacedores, gestores e investigadores, esta pieza audiovisual es fundamental para el entendimiento y la valoración de nuestro acervo cultural, así como para la difusión de nuestro género musical que, desde Corrientes, ha conquistado al mundo”, dijo el mandatario al tomar la palabra en un colmado auditorio “Julián Zini”.



Asimismo, Valdés enfatizó que “ser chamamecero es sinónimo de ver lo que es un correntino”, añadiendo que, a este espacio cultural, sólo “le faltaba implementar el concepto de 2.0 para tener otra dimensión, y trascender en lugares donde no estamos pero que miran lo nuestro”.



En este aspecto, el gobernador destacó a la plataforma de Corrientes Play como un espacio de contenido para la enseñanza “que ayuda a que los chicos conozcan su cultura y origen, dándole un aporte tremendo al futuro del chamamé, al cual tenemos que ensamblar junto a la educación y al conocimiento”.



También puso de relieve que los recursos audiovisuales, de los que se vale la mencionada plataforma, “trae consigo un debate, debido a que en un país federal los subsidios, en este aspecto, exclusivamente terminan para fomentar la cultura de un solo espacio del país central”.



“Debemos repartir equitativamente entre todas las provincias estos recursos para florecer este grito de igualdad, como el chamamé”, acotó el mandatario.



Finalizando, Valdés instó a los presentes “a continuar trabajando de esta manera, con estas propuestas, ya que estamos dispuestos a seguir invirtiendo en la memoria de nuestro pueblo”.



Gabriel Romero



A su turno, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, expresó su alegría por “estos dos años desde la declaración del Chamamé como Patrimonio de la Humanidad”, y manifestó que “por un lado es un reconocimiento, y por el otro, la toma de un compromiso muy grande”.



Además, resaltó la importancia de la puesta en escena del documental “Chamamecero, nuestra manera de ser”, y de la entrega de entrega de certificados de la Diplomatura de Chamamé, que se realizará esta tarde en el Museo de Bellas Artes, subrayando que esto es “un compromiso de la UNNE, a través de la carrera de Arte, y de la Academia de Folclore del Gobierno de Corrientes”.



Asimismo, Romero ratificó que “está garantizada la distribución del Chamamé”, y que se busca fortalecer su difusión mediante diferentes ramas como la investigación, y vincularla con la educación, por lo que se encuentran trabajando en conjunto con la cartera educativa.



Cabe destacar que la serie documental será parte de la videoteca educativa que tiene el Gobierno Provincial a través de la plataforma Corrientes Play que es utilizada en todas las escuelas de nuestra provincia como espacio audiovisual educativo y lúdico, así como también la búsqueda de diferentes convenios con otras plataformas y medios nacionales.



Primer capítulo de Chamamecero



El primer capítulo de la serie documental “Chamamecero, nuestra manera de ser” ya se encuentra disponible y abierta al público en la plataforma Corrientes Play. “¡Mirenlo!” es el título de esta primera parte de las diez piezas que constituyen un trabajo que, inspirado en los versos del Paí Julián Zini, nos permitirán entender por qué el Ser de esta región tiene éste particular modo de ver el mundo y la vida llamado, ??~????????????????´.



En “¡Mirenlo!” la serie documental habla sobre la comunidad chamamecera reflejada en un portador que está en el escenario y también en la platea, está en la ciudad así como en el campo, lo miramos y vemos un pueblo nuevo que viene desde el ayer.



Link del primer capítulo:



https://corrientesplay.ar/entretenimiento/ver?v=8dcbcd625e65628d3cf31e060610c48e



Presencias



Participaron del estreno del trabajo documental junto al Gobernador Gustavo Valdés; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; los ministros del Ejecutivo provincial, de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Educación, Práxedes López; de Justicia Juan José López Desimoni; de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; el ministro secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo; el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el ex Gobernador de la Provincia, José Antonio Romero Feris; el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza; secretarios subsecretarios provinciales y municipales; legisladores nacionales y provinciales; autoridades de la UNNE; intendentes de localidades vecinas, artistas, músicas, referentes chamameceros, y demás autoridades.