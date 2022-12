Perú: cientos de turistas varados por las protestas

Jueves, 15 de diciembre de 2022

La situación en Perú se agrava a cada hora que pasa, mientras rige el estado de emergencia en todo el país, con protestas, cortes de rutas y violencia, en medio de la crisis política e institucional a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo.



En ese marco, quienes también están empezando a sentir en carne propia las consecuencias de esta situación son los turistas que no pueden movilizarse.



Hay miles de personas que quedaron varadas en las rutas, ciudades y los principales atractivos turísticos. No pueden desplazarse por el corte en el servicio de trenes y aviones, o por los cortes que se extienden a los principales accesos de distintas partes del país, reflejan los medios de ese país.



En el Machu Picchu se calcula que más de 700 turistas quedaron varados en las últimas 24 horas luego de la suspensión del servicio de trenes, por las protestas contra la nueva presidenta Dina Boluarte, quien asumió en reemplazo de Castillo.



Según señalan los medios, los visitantes están varados en Aguas Calientes, la ciudad próxima a Machu Picchu, y no tienen forma de trasladarse que no sea por tren. El servicio de trenes, que une Machu Pichu con Cusco, es el único medio de transporte por el cual se pude acceder al sitio turístico.



“Estamos ahora en Aguas Calientes y no podemos volver a Cusco y salir para otro país por las protestas y estoy con niños, para mí es un problema”, señaló Gale Dut, una turista israelí, a la agencia AFP. Según informó la Municipalidad de Machu Pichu unos 779 turistas de diferentes países, como Estados Unidos, México y España, se encuentran varados desde el martes.



Los trenes se suspendieron este martes por las violentas protestas que se iniciaron este lunes en Cusco. Allí se registraron ataques a locales públicos e intentos de tomar el aeropuerto internacional.



RIGE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO PERÚ



Por la grave crisis política e institucional, este jueves empezó a regir el estado de sitio por 30 días, pero igual continúan las protestas en apoyo a Castillo, que dejaron un saldo de nueve muertos.



La emisora RPP informó que la novena víctima por las protestas fue un campesino que murió ayer atropellado en un corte de ruta en el norte de Perú. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, señaló que se declaró el estado de sitio para “mantener el orden y la seguridad” en el país.