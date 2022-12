Desde el lunes 19 de diciembre estará abierta la inscripción para la Jefatura del Servicio Penitenciario

Jueves, 15 de diciembre de 2022

La inscripción para todos aquellos interesados en ingresar a la Jefatura del Servicio Penitenciario estará abierta desde el lunes 19 de diciembre al 06 de enero del 2023, de lunes a viernes de 08 a 12 y 16 a 18.







Los mismos serán parte de la XVIº Promoción de Subadjutores Auxiliares (Oficiales).



En cuanto a los requisitos los interesados deben ser argentino nativo, estado civil: soltero/a sin hijos. Deben contar con una estatura mínima en el caso de masculinos 1,65 mts., y femininos 1,60 mts.



También requieren que los ingresantes no registren antecedentes judiciales, ni policiales desfavorables, no estar procesado ni imputado en delitos dolosos de competencia provincial o federal.



Además, solicitan que los interesados cuenten con el ciclo secundario sin adeudar materias a la fecha de incorporación, presentando Titulo Analítico original y una fotocopia certificada por Enseñanza Media y/o Escribano Público o constancia de haber aprobado sin adeudar materias.



Los interesados deben tener entre 18 y 26 años de edad y poseer salud y vigor físico, no padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas inhabilitantes. No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz.



También solicitan que no deben encontrarse en estado de embarazo al momento del examen de admisión y/o ingreso y hasta la fecha de culminación del curso, por resultar incompatible con el programa de actividades.



Al momento de la inscripción se les proveerá de la correspondiente cartilla y número de inscripción donde constará detalladamente etapas de exámenes a desarrollar junto a datos de interés.



DOCUMENTACIONES A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN:



1- Acta de Nacimiento (fotocopia legalizada)



2- Título Analítico de Estudios Secundario Completo (copia legalizada por escribanos o por la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación).



3- Certificado de Buena Conducta.



4- Cuatro Fotografías 4 x 4 cm., color fondo celeste.



5- Fotocopia color D.N.I. (anverso y reverso)



6- Certificado de Domicilio.



7- Una Carpeta cuales.