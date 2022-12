Los ríos Paraná y Uruguay en fase de descenso

Jueves, 15 de diciembre de 2022

El río Paraná en territorio argentino presenta fase de descenso, así como el río Uruguay que continúa en aguas medias bajas o bajas, señala el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA), publicado por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) en su sitio web www.icaa.gov.ar



En Yacyretá se registró oscilaciones sobre un caudal medio próximo a 11.800 metros cúbicos por segundo, alejándose de los valores normales para la época. El embalse aún presenta niveles operativos normales, por lo tanto, el derrame hacia el tramo argentino del Río Paraná se encuentra sujeto al caudal de entrada al embalse y al patrón de precipitaciones sobre el área inmediata al mismo, con lo cual, de acuerdo a las lluvias pronosticadas para la próxima semana se espera registrar un leve ascenso si bien este no sería significativo, alcanzaría para sostener un leve ascenso en el tramo argentino del Paraná.



El Río Paraná en territorio argentino presenta fase de descenso. Durante la semana transcurrida se observaron precipitaciones aisladas, y poco significativas sobre el área de aporte a los ríos afluentes al río Paraná en territorio argentino. No obstante, se destaca la ocurrencia de precipitaciones de leves a ligeramente moderadas sobre el área de aporte a los tramos medio e inferior del Paraná.



Para la semana próxima, según la previsión meteorológica considerada, no se espera contar con la ocurrencia de lluvias significativas sobre el área de aporte a los tramos que conforman el río Paraná en territorio argentino.



En la sección superior del tramo (Corrientes - La Paz) se observó tendencia general descendente durante toda la semana. Específicamente, en franja de aguas medias para el tramo Goya - La Paz y situándose en aguas bajas en Corrientes - Barranqueras.



Asimismo, las medias semanales permanecen 0,80 metros aproximadamente por debajo del promedio de diciembre de los últimos 25 años en Corrientes y Barranqueras siendo el mismo 0,62 metros inferior en Goya.



La futura evolución hidrométrica dependerá fuertemente de la evolución de las lluvias en la cuenca de aporte de respuesta más rápida (cuenca del río Iguazú, cuenca próxima al embalse de Itaipú y cuenca de aporte al tramo misionero-paraguayo). Se espera que se presente un acotado aumento en el derrame de Yacyretá durante la próxima semana afectando principalmente a Corrientes y Barranqueras.



Mientras que el río Uruguay se presenta en descenso. aguas medias bajas o bajas. Durante la última semana se registraron precipitaciones moderadas sobre el área de aporte a las nacientes del río Uruguay. Sin embargo, para el tramo superior del río se han registrado acumulados pluviométricos semanales de leves a poco significativos, al igual que lo sucedido sobre su tramo medio y sectores de su tramo inferior.



En Santo Tomé tanto como en Paso de los Libres se observaron oscilaciones normales sobre una tendencia general de descenso, en rango propio de aguas medias. Se prevé estabilidad o gradual descenso en el caudal de base, con oscilaciones intra-semanales normales y tendencia al descenso en los valores medios y máximos semanales.