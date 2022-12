El Superior Tribunal donó equipos informáticos y otros bienes a un colegio de Mburucuyá

Miércoles, 14 de diciembre de 2022

Cuidar el medio ambiente generando un Poder Judicial sustentable es una política pública del Superior Tribunal y por ello los bienes que dejan de utilizarse son reparados y entregados a instituciones que los necesitan.



El Superior Tribunal de Justicia dispuso la donación de distintos bienes que no se utilizaban al Colegio Secundario “Jorge Newbery” de Mburucuyá en el marco del Plan de Recambio Tecnológico a fin de generar un Poder Judicial sustentable.



Un docente del colegio solicitó la donación al juez de Paz subrogante, doctor José Gabriel Díaz con el fin de brindar una mayor calidad educativa a los estudiantes.



La entrega comprende caloventores, radiadores, bibliotecas, mesas, sillas, impresoras, monitores y gabinetes cuya utilización repercutirán positivamente en los jóvenes que asisten a las aulas.



Preservación del medio ambiente, política institucional



Para el Poder Judicial de Corrientes es una política institucional la preservación del medio ambiente, por ello desde el 2015 se llevan adelante acciones tendientes a cuidarlo y con el correr del tiempo se fueron profundizando, entre ella da donación equipos informáticos y otros bienes que ya no se utilizan porque fueron renovados, como la que se realizó en este caso.



El Plan de Recambio Tecnológico fue dispuesto por Acuerdo N° 17/18, por el cual la Corte Provincial cede a entes públicos estatales y no estatales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o entidades privadas con fines sociales equipos informáticos que antes de su entrega son puestos a punto.