Crece el enigma: descubrieron 168 nuevas figuras de más de 10 metros Hace 4 h Miércoles, 14 de diciembre de 2022 El misterio de las líneas de Nazca no deja de crecer, ya que encontraron 168 nuevas enormes figuras que yacen sobre el suelo y pueden verse desde una perspectiva aérea. De esta manera, el total de figuras descubiertas hasta el momento asciende a 358, en la zona de Aja. Se trata de geoglifos hallados por arqueólogos de la Universidad japonesa de Yamagata. Estas figuras representan a llamas, aves, orcas, humanos, felinos y serpientes y se cree que datan de los años 100 y 300 a. C.



Las imágenes fueron encontradas entre 2019 y 2020 con drones y diferentes herramientas especializadas. En ese sentido, explicaron que hay dos tipos de geoglifos: el lineal y los de relieve.



Las primeras figuras fueron halladas en 2017 por la Universidad de Yamagata, por lo que el Ministerio de Cultura de Perú logró realizar un convenio de investigación con la institución y creó luego el parque arqueológico, con el objetivo de lograr proteger los geoglifos encontrados.



El enigma de las líneas de Nazca



Con este descubrimiento, el enigma por el origen de las figuras no hace más que crecer, debido a la complejidad de los patrones dibujados.



Por esto mismo, la Unesco declaró al lugar como Patrimonio de la Humanidad. Desde el aire, parecen impresiones sobre el papel, pero no solo la perfección de los trazos llama la atención, sino también otro aspecto de los dibujos.



Las líneas fueron realizadas sobre la tierra negruzca y rojiza del desierto peruano, esto genera que con el alba las imágenes se ven con un color violáceo.



Estas figuras se conservaron en perfecto estado por las condiciones climáticas de esa zona de Perú. Así, es posible conocer un poco más cobre la cultura nazca que vivió en esa zona del desierto peruano.