El domingo cueste lo que cueste: Argentina irá por su tercera copa

Martes, 13 de diciembre de 2022

Este domingo Argentina volverá a jugar una final del mundial. Luego del subcampeonato en Brasil 2014 y el estrepitoso fracaso de Rusia, la albiceleste tendrá revancha, como en el 1990.



Esta vez no estará Alemania como en las últimas dos finales disputadas, estará Francia o Marruecos, el último campeón o la sopresa africana.



Para vivirlo,para soñarlo, para gritarlo y para volver a sentir a flor de piel, la escencia de nuestra argentinidad y correntinidad: Chipá , Chamamé y fútbol.



Para el que está en el cielo y soñaba con esto, para el que recién llegó y nunca vió lo que se sufrió.



Un grupo unido y humilde, que lucha y juega que mete y pone lo que hay que poner. Permítase soñar como en México 1986 o en Argentina 1978, sea capáz de ver la ilusón de 45 millones y acompañe desde donde esté una ilusión que trasciende fronteras hacia afuera pero también hacia adentro.



No importa si en 1930 perdimos contra Uruguay, hoy llevamos el estandarte de sudamérica, no cuna pero si abrigo del fútbol mundial.



Después quedará el análisis de lo que viene y si Francia o Marruecos y qué pueden hacer el domingo a las 12 en Lusail.



No importa el resultado final, por lo menos no ahora, importa el esfuerzo y el sacrificio, el camino sinuoso que nos (los) llevó a disputar la sexta final en la historia del fútbol argentino.



Este domingo, cueste lo que cueste, el domingo Argentina a ganar.