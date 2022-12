Liberaron al menor detenido por matar a un joven en el Barrio Lomas del Mirador

Martes, 13 de diciembre de 2022

El Tribunal de Revisión resolvió revocar la prisión preventiva del menor de 17 años que permanecía detenido por el asesinato de Juan Cruz Fabisik (22), ocurrido el 4 de diciembre en el barrio Lomas del Mirado de la capital correntina.



En la audiencia que se realizó en la Oficina Judicial el Tribunal entendió que no se acreditó la existencia de riesgo procesal porque no se señaló concretamente de qué manera su libertad podría obstaculizar la investigación del delito.



Cabe recordar que el juez de Garantías, Leandro Maciel, dispuso la prisión preventiva por 30 días del adolescente en el Centro de Contención Juvenil, por pedido de la fiscal Andrea González, quien lleva adelante la investigación del caso.



En la resolución del Tribunal de Revisión, se le impuso al adolescente la obligación de presentarse ante la Fiscalía semanalmente y la prohibición de acercamiento, contacto y comunicación, personalmente o por interpósita persona, por cualquier medio: teléfono, Whatsapp, Facebook, etc., con el testigo menor que iba en la moto con él, mientras dure la investigación.



En tanto se encomendó a los padres que viabilicen su inclusión escolar para el ciclo lectivo 2023.



Además, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la intervención del Juez de Garantías fundado en la violación del principio de especialidad, por no haberse introducido en la impugnación.



El menor de edad estuvo asistido por su defensa particular, a cargo del doctor Hermindo González; la asesora de Menores N° 1, Sonia Moreno.



En tanto el testigo principal de la causa declarará en las próximas horas en Cámara Gesell.



Se trata de un menor que acompañaba en la moto al chico acusado del homicidio.



El imputado en la audiencia pasada contó que en tres oportunidades la víctima quiso robarle la motocicleta.



Precisó que trabaja como motomandado y el pasado domingo a la madrugada, alrededor de las 2.40, pasó con su moto por Murcia al 700 de esta ciudad.



Según su relato, en la esquina se encontraba Fabisik bebiendo junto con un grupo de jóvenes. Al pasar, la víctima le cerró el paso y con un cuchillo en mano le ordenó que se bajara y le entregara la motocicleta. Se produjo una discusión y ante la negativa, el chico resultó con un corte en una de sus manos al intentar evitar que lo apuñalaran.



Fue entonces que se produjo un forcejeo y en la pelea, Fabisik fue apuñalado en el pecho y a los pocos minutos se produjo su deceso.