Salud Pública transmite recomendaciones para evitar picaduras de alacranes

Martes, 13 de diciembre de 2022

Ante la posible presencia de alacranes en esta época del año, la cartera sanitaria provincial insiste en la prevención en el hogar y en los lugares de esparcimiento. Se recuerda que existen diferentes tipos de especies de escorpiones, y que es importante realizar la consulta médica frente a eventuales picaduras.





Teniendo en cuenta que en la época estival podría darse una mayor presencia de alacranes, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia recomienda una serie de cuidados para evitar picaduras. Mantener los espacios limpios, revisar y sacudir sábanas, prendas de vestir, y calzados, ventilar los espacios para evitar la humedad, son medidas fundamentales para la prevención y el control.



En las casas se sugiere alejar las camas de las paredes, sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño, revisar y sacudir prendas de vestir, y calzados, no caminar descalzo en especial en horas de la noche, colocar telas metálicas en las rejillas y desagües. Estas medidas también deben adoptarse en los lugares de veraneo o de recreación.



Del mismo modo, se debe mantener el patio limpio y ordenado; tratando de no acumular escombros, cacharros, leña u otro tipo de material que atente contra el ordenamiento del patio o fondo. Es muy importante también, el orden de los propios residuos y sacarlos en el momento que corresponde. Realizar tareas de desinfección para evitar alacranes y sus fuentes de alimentación: cucarachas y arañas, entre otros insectos.



Los alacranes viven en áreas urbanas, dentro de las casas especialmente en las rejillas de cocinas, baños y lavaderos donde encuentran alimento, oscuridad y humedad. Se deben extremar los recaudos en zonas aledañas a obras en construcción o demolición y en los lugares de esparcimiento al aire libre.







ALACRANES VENENOSOS



Si bien no todos los alacranes son venenosos, ante el hallazgo es imprescindible tomar recaudos necesarios. La única especie venenosa es el Tityus Trivittatus. Se lo reconoce por el color marrón claro de su cuerpo, las tres rayas longitudinales más oscuras en el dorso, las pinzas finas y alargadas, y el último segmento de la cola con un aguijón o púa.



Los casos sospechosos de picaduras de alacranes, deberán ser notificados a la Dirección de Epidemiología y de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia sito en Córdoba 640 Tel: 0379-4258239.