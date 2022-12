Valdés inauguró la Estación Transformadora San Alonso- Virasoro Norte

Lunes, 12 de diciembre de 2022

Este lunes a la tarde, en Virasoro, el gobernador Gustavo Valdés inauguró la Estación Transformadora “San Alonso- Virasoro Norte”, ubicada sobre la Ruta N° 14 al lado de la Planta de Biomasa “Fresa”.

La misma se ejecutó con una inversión de más de $600 millones, en el marco de políticas productivas, industriales y energéticas, que apuntan al desarrollo de la provincia de Corrientes. Por lo que el Mandatario aseguró que “esta obra nos va a traer más desarrollo en toda la región”.



En el predio el Gobernador Valdés, junto al interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) Alfredo Aun, realizó el tradicional corte de cinta dejando inaugurada de forma oficial la Estación Transformadora 132/33/13,2 Kv “San Alonso- Virasoro Norte”.



La obra fue una inversión del Gobierno provincial y de la empresa Fuentes Renovables de Energía S.A (FRESA), primera central de energía por biomasa de la provincia de Corrientes.



Al comenzar con su discurso el gobernador Gustavo Valdés se dirigió a los presentes y en primer lugar dio cuenta que “esta es una obra ejecutada cien por ciento por el personal e ingenieros de la DPEC, así que pido un fuerte aplauso para los ingenieros y trabajadores”.



Haciendo retrospección señaló que “si nosotros miramos ocho años para atrás a hoy veríamos que arrancamos un momento muy difícil en Gobernador Virasoro, recuerdo que cuando asumía si no me equivoco Ricardo (Colombi); nosotros teníamos una gran demanda de inversión eléctrica, no solamente porque era cola de línea Gobernador Virasoro, sino porque necesitábamos tener una gran inversión en infraestructura eléctrica y después de unos ocho a diez años de trabajo, hoy podemos decir que eso lo hemos revertido absolutamente, que hoy tenemos en la zona unas grandes inversiones”.



En ese sentido refirió que “hablábamos con la gente de FRESA de una inversión cercana a los 150 millones de dólares con potenciación de energía, a partir de energía alternativa y eso tiene que ver con una promoción que ha comenzado desde el gobierno nacional que permiten este tipo de inversiones y cuando hay políticas claras hacia el desarrollo la inversión aparece y hoy queremos agradecer la inversión de la Compañía FRESA porque están avanzando en una obra de la puesta en marcha del otro cincuenta por ciento de su planta, este 24 de diciembre, una gran noticia porque vamos a estar incorporando otros 40 Megas”.



Por otro lado continuó diciendo el Mandatario Provincial que “era un compromiso del gobierno provincial poder acompañar toda la inversión en infraestructura energética que son obras como estas las que vienen a cambiar la matriz productiva, o sea no hay posibilidad de que ninguna empresa se pueda instalar en la zona si no tiene garantizada la energía eléctrica y la potencialidad energética y eso queremos lograr a partir de la inversión del gobierno de la provincia de Corrientes y luego transformación energética, por lo tanto esta obra que estamos inaugurando cuesta 600 millones de pesos y en la zona es el gobierno de la provincia, a través de la DEPEC, tiene una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos, muchas veces no se ven, pero un transformador cuesta cerca del millón de dólares y hoy tenemos una potencialidad enorme a partir de lo que explicaban los técnicos” .



El gobernador Valdés aseguró que se continuará invirtiendo y que “lograr una Estación transformadora no es distribuir la energía, por eso el compromiso por parte de la DPEC y la Dirección General de Energía de inversiones fundamentalmente en bajas para evitar el corte en los domicilios y seguir trabajando intensamente para mejorar la distribución”.



Por último, avizoró un año 2023 muy importante para Corrientes en materia energética ya que “van a haber potencialidades para la provincia, podremos estar recibiendo licitación pública de nuevas empresas que se quieran instalar como en el caso de FRESA” y sostuvo que “Corrientes es una de las grandes potencialidades de energía alternativa tanto a partir de biomasa como energía solar que esperamos estar concretando el año que viene y seguir trabajando en el desarrollo de la provincia apostando a tener energía disponible, distribuir energía eléctrica es creer y trabajar en el futuro de los correntinos e instó a seguir trabajando” y felicitó “por esta obra que nos va a traer más desarrollo en toda la región”.







Inversión pública y privada



A su turno, el interventor de la DPEC Alfredo Aun, remarcó que “este es un buen ejemplo para demostrar el buen funcionamiento del mercado eléctrico de Argentina”, y agregó que “nos encontramos acá con una fuente en generación de energía de origen, que en este caso es biomasa”.



Asimismo, Aun apuntó a que esto es “una gran inversión de la empresa Fresa” que realizó una primera parte de aproximadamente 40 megas “que se está inyectando hoy al mercado nacional y le vende directamente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA)”.



“Esta aproximada la segunda etapa de 40 megas con una inversión de 150 millones de dólares, es energía limpia que se inyecta directamente al mercado a través del operador transportista TRANSNEA (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal Noreste Argentino)”, indicó el interventor de la DPEC.



Con lo que respecta a la demanda Aun sostuvo que “la DPEC realizó una inversión importante para la construcción de una estación transformadora de 132, que reduce 132 a 33 y a 13,2”.



“Esta primera etapa con un transformador de 15 MVA, que ya estamos con una demanda cerca a los 10 megas”, destacó Aun y para concluir manifestó que “para fin de año estamos pensando cambiar a un transformador de 30 megas con una inversión aproximada a los 600 millones de pesos con recursos de la Provincia que se han invertido en Corrientes”.



En este contexto, el ingeniero de la DPEC, Jorge Albornoz, preciso que “esta es la segunda Estación Transformadora de Virasoro, porque la otra había quedado satura, este proyecto sirve para aumentar la calidad del servicio en la prestación de 132 Kv a 33 y a 13,2”.



Además, Albornoz sostuvo que “ahora que se habilitó, recientemente, la partición de la línea que va de Santa María a Virasoro permite que ante eventuales fallas de la línea la generación opere y siga manteniendo el servicio para Virasoro, y Santo Tomé, entre otros”.



“Se robusteció el reabastecimiento de la zona, el impacto de la demanda se puede satisfacer, y apuntamos a la calidad de servicio con menores interrupciones y buena atención”, finalizó Albornoz.



Por último, el director Ejecutivo del Grupo Fresa, Manuel Sobrado, agradeció a los presentes por concurrir a la Inauguración de la flamante Estación Transformadora “San Alonso- Virasoro Norte”.







Presencias



Participaron el director Ejecutivo del Grupo Fresa, Manuel Sobrado; los ministros del Poder Ejecutivo de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Justicia, Juan José López Desimoni, de Educación Práxedes López; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Producción, Claudio Anselmo; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; el interventor de la DPEC, Alfredo Aun; secretarios y subsecretarios Provinciales; los senadores provinciales, Enrique Vas Torres, y Sergio Flinta; el jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina; intendentes de localidades vecinas, y demás autoridades.