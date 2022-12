Argentina en busca del sueño de jugar la final del mundo Lunes, 12 de diciembre de 2022 La Selección Argentina volvió a entrenar este lunes a 24 horas del choque por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, y si bien no lo confirmó, Lionel Scaloni tendrá definido el equipo que seguramente le anunciará a sus jugadores el mismo martes en la charal técnica.

El DT tiene dos certezas que son las bajas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuñas, por lo que Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico se perfilan como titulares en las bandas, aunque no se descarta que Lisandro Martínez continúe en el equipo pero como lateral izquierdo, opción que fue perdiendo fuerza con el correr de las prácticas.

La principal duda sería la presencia o no de Ángel Di María; y entonces, si el equipo formará con el 4-3-3 de la fase de grupos o el 5-3-2 del partido contra Países Bajos o el 4-4-2 que mostró buenos momentos contra Polonia..



Justamente esta última opción, con el ingreso de Leandro Paredes y soltando a Enzo Fernández, fue otra vez probada este lunes, luego de la conferencia de prensa que brindó Scaloni.



Los tres equipos que probó Lionel Scaloni para la semifinal ante Croacia

Equipo 1 (4-3-3): Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Equipo 2 (5-3-2): Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Linsandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Equipo 3 (4-4-1-1): Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes , Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Los posibles 11 de la Selección Argentina para la semifinal ante Croacia por el Mundial de Qatar 2022

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María (o Leandro Paredes).