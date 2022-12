Lanzaron un portal municipal para buscar empleo

Lunes, 12 de diciembre de 2022

Es una nueva herramienta para ser usada de forma accesible y fácil, donde se garantiza mejores condiciones para la búsqueda de oportunidades laborales.

Este lunes 12 de diciembre, en el Salón de Acuerdos, la Municipalidad de Goya presentó el Portal de Empleo: https://bolsaempleogoya.gob.ar/.



En la conferencia de prensa, presidida por el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, participaron el Director de Empleo, Damián Pini; Secretario de Modernización, Luciano Rolón; Secretaria de Industria, María Paz Lampugnani y Andrés Zajarevich, del área de Estadísticas.



Damian Pini, Director de Empleo hizo una presentación del “Portal de Empleo Digital”, detalló sus características. El portal comenzó a funcionar hoy, con 5 empresas. Que buscan trabajadores. Explicó que ya no será necesario manejarse con papeles, sino que cada persona podrá cargar online todos los datos y su currículum vitae. La información ingresada será comprobada por la Dirección de Empleo antes de su publicación. Aseguró que este portal de empleo beneficia a esa persona que busca trabajo, y solo necesita un dispositivo digital de comunicación (celular, notebook, Tablet, etc.). Y también favorece a las empresas al momento de encontrar perfiles para oportunidades disponibles. Es un sistema gratuito para el trabajador como para las empresas.



Señaló que se debe ingresar a la página oficial de la Municipalidad: www.goya.gob.ar y buscar la solapa identificada como “Goya Ciudad Bolsa de Empleo Goya”, que lleva al link https://bolsaempleogoya.gob.ar/, inscribirse, y a partir de allí cargar el Currículum Vitae (CV) con los datos básicos (formación, cursos y capacitaciones, idiomas, experiencia laboral) para postularse a diferentes ofertas laborales. También se brindarán informaciones varias.



En tanto, las empresas, además de la posibilidad de satisfacer su búsqueda laboral.



Luego, el Secretario de Modernización, Luciano Rolón, dijo que el portal de empleo es importante para visibilizar la relación entre el sistema productivo y los recursos humanos y hacer más fluida esa relación. También, servirá para el desarrollo de capacidades por parte de la persona que busca empleo.



Finalmente, el intendente Mariano Hormaechea indicó que el Portal del Empleo forma parte de uno de los ejes de la gestión municipal, la modernización. Esta se establece como forma de modernizar la estructura del Estado, adecuando los procesos administrativos, mejorando la calidad de la información, garantizando la cercanía con los distintos actores de la ciudadanía, impulsando la integridad y la transparencia de la gestión pública. Adelantó que “el año que viene va a ser un año donde se va a empezar de a poco algunos resultados del trabajo que venimos haciendo en el tema de la modernización del Estado Municipal”.



DIRECTOR DE EMPLEO



Damián Pini explicó mediante una proyección, cómo se inscribe la persona que busca un trabajo. Se inscribe y va a subir un currículum, llenará un formulario con datos como correo electrónico; número de DNI; edad; nivel de estudios. Deberán especificar qué habilidades tiene esa persona. Cuenta con la opción de poner hasta cuatro habilidades. En “Asunto” hará un descripción breve de lo que está buscando, es decir el puesto laboral que le interesa. Las habilidades en relación al trabajo que busca.



Al cargar el currículum, este se envía por correo electrónico a la Dirección de Empleo. Una vez que llegue a la dirección, el currículum será constatado para comprobar que el trabajador sea realmente quien dice ser. Damián Pini manifestó que la idea es que lo que esté registrado esté asentado correctamente. Al cargar sus datos, la persona está dando su consentimiento para publicarlos en la web.



El Director de Empleo precisó: “Funciona como vidriera para que el empresario que busca un trabajador diga qué perfil laboral necesita y ese perfil sea el que quiere. Vamos a proveer la información de ese perfil. Pero la entrevista laboral queda a cargo de la empresa. La que al final de todo va a realizar la entrevista y va a optar por si el trabajador reúne las condiciones para el cargo a ocupar en la empresa. Independientemente, de que la Oficina de Empleo también puede hacer la entrevista laboral y hacer ya el detalle con el perfil puntual”.



“Terminada la fase de registración, es importante para los que se postulan, poner en el Currículum Vitae los antecedentes laborales que tuvieran. Siempre el empresario pide antecedentes, pide saber cuál es la capacitación que tuvieron; qué tipo de habilidades posee, o qué trabajo tuvo anteriormente. Es importante esa referencia”, adujo.



“Una vez que sube el CV y se constató, entonces va a aparecer en un ítem, donde cada uno puede buscar el perfil de cada trabajador. En este caso se pueden postular como trabajadores o pasantes”.



“Es un sistema abierto, que vamos a ir mejorando con el tiempo”, recalcó.



BUSQUEDA DE PERSONAL



Pini comentó que será totalmente gratuito, publicar un empleo. Y que “una empresa de cualquier rubro, qué esté buscando trabajadores locales o de otra ciudad, puede venir y hacer la publicación”.



“Hay empresas de recursos humanos que se dedican a esto y cobran por eso. Acá lo tendrán en forma totalmente gratuita y con mano de obra local”, indicó.



LUCIANO ROLON



Por su parte, el Secretario de Modernización, Luciano Rolón agregó que “es muy importante la conexión entre el sistema productivo, las necesidades productivas y lo que necesita la economía, las empresas localmente que es por lo que van a pagar a un empleado o recurso humano. Es importante la relación entre el sector productivo y el recurso humano local. Para esta relación que en este momento no es fluida. O sea, los recursos humanos, no tienen buena información de qué es lo que demanda el sistema económico y las empresas no saben muy bien a dónde ir a buscar para esta ecuación o problemática que nos parece fundamental. Esta herramienta nos parece muy buena para visibilizar esa relación y agilizar esa relación y eso se puede hacer en diferentes aspectos: en toda la temática de pasantías, en toda la temática de visibilizar las opciones que tienen las empresas de programas de Nación de ayuda al empleo, que son muy buenas. Visibilizar la oficina de empleo, que funciona como agencia de empleo. Una empresa puede mandar sus requerimientos y la Oficina de Empleo facilita eso”.



Rolón recalcó la importancia de visibilizar y hacer más fluida la relación entre lo productivo y los recursos humanos y el desarrollo de capacidades. La idea es que el sitio funciona cuando alguien busca empleo y le faltan algunas capacidades para el empleo. El sitio va a funcionar para visibilizar ese desarrollo de capacidades que no es solo para el trabajador sino para la empresa”.



“La idea es dar un sitio a los profesionales de recursos humanos para que puedan interactuar con este sitio”.



INTENDENTE HORMAECHEA



Por último, el intendente Hormaechea expresó: “Ya estamos terminando el primer año de gestión... Nos habíamos planteado trabajar sobre diferentes ejes que están en consonancia con los ejes del Gobierno Provincial y de lo que habíamos reafirmado en el Pacto Correntino: trabajar en la cuestión de la modernización, en líneas generales. En este tiempo hemos empezado a dar algunos pasos internos que todavía no se visualizan de la manera que queremos. El año que viene va a ser un año donde se van a empezar de a poco algunos resultados del trabajo que venimos haciendo en el tema de la modernización del Estado Municipal”.



“Ya trabajamos hace más de un mes y medio en un especie de esquema de reuniones, de gestiones donde vamos mapeando todo lo que es la gestión municipal. Lo vamos haciendo en una planilla, en un tablero de gestión, donde empezamos a volcar todas las tareas en ese esquema digitalizado donde nos permite visualizar de otra manera lo que vamos haciendo dentro de la gestión. Eso nos permite tener información para tomar mejores decisiones. También, desde la Secretaria de Modernización empezamos a implementar un área nueva, el de Estadísticas que va a trabajar en esto de poder empezar a juntar esa información que nos permiten las nuevas plataformas digitales para ir en ese camino de modernizar el Estado y en eso está el paso de la bolsa de trabajo digital donde facilita, hace más accesible para el empleador como para el que busca trabajo; que desde un teléfono podamos poner nuestra información dentro de la plataforma para buscar empleo pero también para que los empleadores tengan esa facilidad. El trabajo que se viene haciendo desde la Dirección de Empleo en relación a esto es importante, viene articulando esta gestión de poder conseguirle trabajo al que necesita y este sería un paso en el camino de la modernización que queremos llevar adelante”.



“Nos falta seguir aprendiendo cómo funcionarios, que estamos al frente de la administración.... tenemos muchos años de acostumbrarnos a las formas tradicionales de administrar el Gobierno Municipal. Tenemos un expediente municipal que sigue funcionando de la misma manera que tal vez hace décadas de gestionar así y tenemos que ir a la digitalización del Estado Municipal”.



“Hay áreas que desarrollan las mejores opciones de generar aplicaciones para diferentes áreas municipales”, finalizó.