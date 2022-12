Por el aumento de casos recomiendan aplicarse la dosis de refuerzo

Lunes, 12 de diciembre de 2022

El Director del Hospital dijo que se disponen las vacunas de refuerzo y que la población debe hacer uso de su derecho “de poder acceder a esas dosis”. Aseguró que se recomienda el uso del barbijo en espacios cerrados, como el transporte público.

Para prevenir el Covid, convocan a la población a aplicarse las dosis de refuerzo contra la COVID-19. Deben vacunarse quienes hayan recibido su última dosis hace más de 120 días, en particular personas mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo.



El Director del Hospital, Raúl Martínez indicó en Radio Ciudad: “Sabemos que hay mucha gente con responsabilidad y que ante el menor inconveniente que haya de tipo epidemiológico, es muy responsable respecto al uso del barbijo en espacios cerrados, el lavado de manos, el uso del alcohol. Son cuestiones que están incorporadas y hay un gran porcentaje de la población que sigue siendo responsable. Hay otro porcentaje que no y con esos si el Covid está dando casos positivos. Hoy se está recomendando usar barbijo en espacios cerrados como el transporte público. Hay que tener en cuenta que la enfermedad no se ha ido, la pandemia no tiene final decretado. Hemos visto que en otros lugares en el mundo hay ciertas complicaciones por el Covid, nuevamente”.



VACUNAS DE REFUERZO



El Director del Hospital manifestó: “Siempre estuvieron a disposición las vacunas para que la gente haga los refuerzos correspondientes. Hay que utilizar el derecho que tiene de poder acceder a esas dosis de vacuna de refuerzo y obviamente estamos a la espera de que en algún momento vengan las vacunas polivalentes que no solo tengan las cepas originarias sino las actuales, de amplio espectro de cobertura, hay que saber que el covid no ha modificado mucho su comportamiento, respecto a las personas específicas, siguen siendo vulnerables lo adultos mayores con enfermedades respiratorias, tenemos que seguir atentos, hasta que en algún momento deje de ser una pandemia”.



VACUNACION DE NIÑOS



Extienden Campaña de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio. La iniciativa nacional continuará en diciembre para inmunizar a niños y niñas entre 13 meses a 4 años, con dosis extra de la vacuna Triple Viral y antipoliomielítica inactivada.



Sobre esta campaña de vacunación, Raúl Martínez expresó: “En principio la campaña de vacunación que encaramos en octubre y noviembre para niños de hasta cuatro años, continúa. Porque, en principio, no se han alcanzado los porcentajes de cobertura que uno esperaba y como Salud Pública tenemos la preocupación de tener esa población de niños cubierta con la inmunización correspondiente. Se continúa con la campaña durante todo el mes de diciembre, como un refuerzo, más allá de lo que fue la campaña en sí misma. Eso fue una campaña que bajó desde Nación. Hemos hecho los refuerzos correspondientes desde las salas de Atención Primaria de la Salud del municipio y del hospital, que hemos trabajado en conjunto. Hemos hecho rastrillaje con la provincia y el municipio así y no hemos conseguido los porcentajes correspondientes. Tenemos que volver a pedirles a los padres que tengan responsabilidad, que los lleven a vacunar. Es importante, la cobertura. Hay enfermedades emergentes que causan muchos inconvenientes de salud en los niños. Y la vacuna evita ese tipo de inconvenientes, de cuando aparecen estos brotes de estas enfermedades”.



LA RESPONSABILIDAD DEL ADULTO



“Hay que destacar la responsabilidad del adulto. Un niño no va a ir solo a vacunarse. Por lo tanto está la responsabilidad del adulto de llevarlo a vacunarse porque sabemos cuál es el beneficio que tiene. Entonces, hemos dispuesto más de 14 puntos fijos de vacunación en salas de atención del municipio y del Hospital. Hemos barrido la ciudad completamente. El municipio ha ido a la zona rural. Se han puesto a disposición de la población diferentes puntos de vacunación. Por eso es importante que los utilice”, aclaró el director del Hospital.-