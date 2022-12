La Provincia construye un desagüe de 180 metros en Ex Vía entre Necochea y Las Heras Miércoles, 07 de diciembre de 2022 El Gobierno Provincial encara actualmente la construcción de un tendido de 180 metros de desagüe en la calle Ex Vía, entre Necochea y Las Heras, obra hídrica que asegurará un adecuado escurrimiento pluvial en toda esa zona del barrio Santa Rosa, a la vez que permitirá continuar con la pavimentación de esa arteria también en ejecución. Estos trabajos, realizados por administración con personal y maquinaria provincial, son llevados adelante por el ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de Vialidad Urbana.



El tendido



El tendido de caños de 80 centímetros de diámetro, se extiende por Ex Vía desde Necochea hasta casi su cruce con Teniente Ibáñez, donde empalmará con el colector maestro de esa avenida.



Asimismo, todos estos trabajos se complementan con la construcción de sumideros, cámaras de registro y vinculaciones de enlace, como la que se concreta en la actualidad en el cruce con calle Las Heras.



Estos trabajos que aportarán un adecuado escurrimiento de las aguas en tiempos de lluvia, una vez concluidos y con el suelo compactados tras el relleno externo del tendido con morteros de cemento, posibilitará la continuidad de las obras de pavimentación con hormigón armado que también se llevan adelante en Ex Vía hasta Las Heras.



Pavimento



En este sentido, ya se pavimentó Ex Vía desde General Paz a Necochea y está previsto continuar por Pasaje Garrido y Necochea, entre Gobernador Robert y Gobernador Conte, con lo cual se cerrará la malla vial pavimentada en todo ese espacio urbano, facilitando la vinculación de esa barriada con la avenida Santa Rosa e incluso la avenida Chacabuco (Juan Ramón Vidal), aliviando el tráfico de vinculación entre las avenidas Independencia y Maipú.