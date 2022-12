Acto de finalización del Ciclo Lectivo de los Centros Educativos en Contexto de Encierro

Miércoles, 07 de diciembre de 2022

La actividad se realizó en el SUM del Complejo Penitenciario N°1, donde se hizo entrega de los títulos de Nivel Primario y Secundario y certificaciones de los talleres organizados por el Programa “Bibliotecas Abiertas”, y Programa “Ajedrez para la Libertad”.



El ministerio de Educación a través de la dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) junto a la coordinación de educación en Contexto de Encierro, realizó esta mañana el acto de finalización del Ciclo Lectivo de los Centros Educativos en Contexto de Encierro.



El acto fue encabezado por la ministra de Educación, Práxedes López junto al ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, así como también estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, directora de EPJA, Sonnia Gracias de Millán, presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, subsecretario de Seguridad, director del Servicio Penitenciario de la provincia de Corrientes, autoridades del Servicio Penitenciario, supervisores.





“Para nosotros como Gobierno de la provincia de Corrientes, es importante compartir esta jornada inclusiva, como dice el gobernador Gustavo Valdés, tenemos que seguir capacitándonos. Estar aquí, no significa que no tengan la posibilidad de seguir estudiando, ustedes tienen por derecho propio terminar la escuela primaria, secundaria y darles otras posibilidades de estudios para que puedan seguir lográndose e insertarse en la sociedad que así lo requiere”, remarcó la titular de la cartera Educativa y agregó: “Este es el camino de un trabajo conjunto, pero las felicitaciones no es solo por el trabajo que hace la dirección en Contexto, la felicitación es para ustedes, hay que sobreponerse todos los días para tener fuerza y realizarse, esa familia que espera y que los acompaña van a estar orgullosas de ustedes como lo estamos hoy nosotros, por eso hemos tomado la decisión y agradezco nuevamente al ministro de Seguridad de estar presente, haciendo visibles este acto que debemos transcender la importancia de finalizar los estudios”.





Por su parte la directora Gracia de Millán destacó la importancia que el Gobierno de la Provincia le ha dado a la Educación de adultos: “Tenemos el lugar y modalidad que merecemos tener dentro del sistema educativo, quiero decirles que cada una de las caras que ven todos los días, es un pedacito del Estado provincial y nacional, brindándoles un servicio educativo que la gestión de este Gobierno de la provincia la desarrolla a pleno, siéntanse asegurados, el servicio de Educación no va a faltar nunca. Somos dos instituciones que convivimos, una tiene que ver con la disciplina y seguridad y la otra tiene que ver con la libertad, a nosotros nos toca brindarles el espacio de la escuela, en el cual se puede repensar, mirarse hacia atrás, reflexionar más allá de adquirir conocimiento, este derecho a la educación que la política pública de la provincia le está brindando tiene que ver con esto”.





“Con este ciclo que hoy culmina, se llevan muchas riquezas que fueron adquiridas durante el desarrollo de los talleres que se implementaron. Quiero pedirles que en este último mes del año reflexionen sobre lo que se aprendió en la escuela, que les permita analizar sobre la situación que atraviesan, revertirla y ser mejores personas”, expresó la funcionaria educativa.