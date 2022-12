La Provincia recibió 9 ambulancias con la presencia de la ministra de Salud, Vizzotti

Miércoles, 07 de diciembre de 2022

Tras mantener recorrer las instalaciones de un Caps de la Ciudad, la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti junto a su par de Corrientes, Ricardo Cardozo entregaron nueve ambulancias que serán distribuidas a localidades del interior de la provincia.

Además, presentaron las 40 antenas satelitales que serán colocadas para fortalecer la accesibilidad de la salud a través de internet en los CAPS y SAPS.



Pasado el mediodía en el ingreso del Hospital de Campaña, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti entregó a su par de Corrientes, Ricardo Cardozo nueve ambulancias totalmente equipadas -seis para unidad de traslado y tres equipadas para cuidados críticos- que serán posteriormente entregadas a localidades del interior.



Además, en la jornada en el marco de fortalecimiento de la atención primaria de la salud se presentaron también 40 antenas cuya instalación está a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT.



El objetivo es seguir fortaleciendo la accesibilidad a la salud a través de internet para, de esta manera, achicar las brechas tecnológicas. Se centra específicamente en el acceso a teleconsultas y carga de datos sanitarios.



Las antenas satelitales serán instaladas en centros de salud y salas rurales de: Alvear, Bella Vista, Caá Catí, Cecilio Echevarría, Colonia 3 de Abril, Colonia Pando, Empedrado, Esquina, Garruchos, Gobernador Martínez, Goya, Isla Apipe, Itá Ibaté, Itatí, Lomas de Vallejos, Mburucuyá, Mercedes, Perugorría, Pueblo Libertador, Saladas, San Cosme, San Isidro, San Luis del Palmar, San Roque, Sauce, Villa Olivari Y Yapeyú.



Palabras de Carla Vizzotti



Al respecto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo que “buscamos poner en valor la respuesta del personal de Salud ante la pandemia”, y a la vez destacó el esfuerzo y dedicación de los trabajadores.



Seguidamente, la ministra puso de relieve que, a pesar de la demanda en las atenciones médicas, el sistema de Salud continúa haciendo un gran esfuerzo porque la demanda sigue alta y a la vez recordó que tras el contexto de pandemia existieron problemas complejos ya que “hubo cirugías que tuvieron que retrasarse, diagnósticos tardíos, personas con enfermedades prevenibles con vacunas que no accedieron a la vacunación, y el impacto del aislamiento en la salud mental”.



A su vez, destacó la Vizzotti que desde Nación siguen trabajando con los ministros de cada punto del país por el mejoramiento en el sistema de Salud.



Haciendo referencia a los equipamientos entregados la funcionaria nacional resaltó que “son 944 las ambulancias que se están distribuyendo en todo el país, y se va a completar la distribución durante este verano”. “Estas acciones se dan dentro un plan de reconstrucción del sistema de Salud que trasciende el Parque Automotor”, indicó Vizzotti.



Seguidamente, agregó que “estamos obrando para que en el primer semestre se pueda trabajar con la red de imágenes con aparatos digitales, tomógrafos, mamógrafos, equipos de rayos”.



En este contexto, la ministra señaló que “tenemos un presupuesto de 500 millones de dólares, las ambulancias para Corrientes tienen una inversión de casi un millón de dólares”.



Con respecto a la conectividad de los Caps, Vizzotti manifestó que “esto es también una decisión política, no es solo tener internet en zona rural, es acceder a consultas, a los registros para poder notificar en forma oportuna las vacunas, enfermedades, y a la vez, sirva para tener imágenes de resultados complementarios”.



Ante lo expuesto, la ministra remarcó que se viene ejecutando un trabajo entre Nación, las provincias, y los municipios.



A su vez, resaltó que “en Corrientes está trabajando para tener 40 Caps con esa conectividad. Ahora hay 20 conectados y estimamos que se completen los restantes antes de fin de año”.



Campañas de vacunación



Por último, la funcionaria nacional destacó que además se encuentran trabajando en la Campaña de Vacunación de Sarampión, Rubéola, Poliomielitis y Paperas, y el 63% del total país ya se encuentra vacunado, y que “Corrientes tiene está más arriba de esta cifra”.



“Acá estamos para dar respuestas, Nación, Provincia y Municipio, para que cuenten con nosotros, y desde el Ministerio de Salud de la Nación seguimos empujando para adelante”, finalizó.



El federalismo en salud, donde “la bandería política no debe existir”



Prosiguiendo en la palabra a Vizzotti, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, destacó que “la entrega de ambulancias es una muestra del compromiso del Gobierno nacional con nosotros”. Repasó así que “muchas cosas se deterioraron y se utilizaron muchísimo durante la pandemia, y por ahí no tuvimos tiempo como para ir reponiendo, tanto lo edilicio, el equipamiento, como recursos humanos, entre otros”.



De esta manera, “una de las cosas que se gastaron muchísimo fue el parque automotor, aunque tuvimos 2 tandas de compras a través de la Provincia, esto viene a fortalecer y todavía nos resta más seguramente”. Respecto a la conectividad, Cardozo explicó que Corrientes “al ser una Provincia muy grande y extensa, nos viene muy bien esto para poder llegar a cada lugar rural o semirural, para el manejo y provisión de información, la teleconsulta, poder cargar las estadísticas y los datos en tiempo y forma; la verdad que es un adelanto muy importante para esos lugares tan alejados de Capital”.



Adelantó además “lo que nos van a mandar del área de Recursos Físicos, como el Angiógrafo, que nos va a venir a cambiar mucho el perfil de diagnóstico y tratamiento de nuestro Hospital Escuela, sumado a aquellos equipos de Mamografía y Rayos X para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2 ´Dr. Emilio R. Coni´, también en Esquina, el tomógrafo para Curuzú Cuatiá y Mercedes; elementos que Carla Vizzotti se comprometió en enviarnos”.



Asimismo, “tenemos pendiente la remodelación del área de Inmunizaciones”, recordó el ministro Cardozo y sostuvo que “son muestras del trabajo conjunto con Nación, lo cual es lo que uno pretende: que el federalismo esté presente en esta querida República y nos ayudemos, sobre todo en salud, donde la bandería política no debe existir”.



Presencias



Acompañaron a los ministros de salud provincial y nacional, el secretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Rafael Corona; subsecretarios y directores del Ministerio de Salud; directores de hospitales de la Ciudad y demás autoridades provinciales y municipales.