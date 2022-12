Valdés anuncia días de Plus de Refuerzo y Provincia alista pagos de Bono Navideño, aguinaldo y sueldos Miércoles, 07 de diciembre de 2022 La liquidación se ejecutará entre este lunes 12 y el viernes 16. Para este pago, el Gobierno de Corrientes invierte más de $860 millones.



El gobernador Gustavo Valdés comunicó el cronograma del beneficio de $10 mil de diciembre, a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Según dio a conocer el Mandatario provincial, el pago del Plus de Refuerzo de $10 mil correspondiente a este mes de diciembre comienza este lunes 12, para los agentes con Documento Nacional de Identidad terminado en los números 0 y 1; este tramo estará disponible a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde este jueves 8.



El segundo tramo, para los beneficios con documentos finalizados en 2 y 3, es el martes 13; el miércoles 14, será el turno de aquellos con DNI terminados en 4 y 5.



El cronograma de pago continúa el jueves 15, para los agentes con DNI terminados en 6 y 7; y el pago finaliza, para los documentos con números 8 y 9, el viernes 16.



Más de $2.500 millones



Con el pago del Plus de Refuerzo de diciembre, la Provincia vuelca $860 millones al marcado local y, sumado los $1.700 millones inyectados por el Plus Unificado de $20.650 a principios de mes, acumulará en la primera quincena una inversión salarial de $2.560 millones.