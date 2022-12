Alerta por una nueva ola de covid y gripe aviar en varios países sudamericanos

Lunes, 05 de diciembre de 2022

En el vecino país de Paraguay hablan de una sexta ola de coronavirus con más de 600 casos nuevos de covid en la última semana. Además en la Argentina los casos vienen en franco aumento, tanto así que recomiendan ya el uso de barbijos de nuevo en espacios cerrados.



Mientras que en Venezuela se decretó el estado de alerta en cinco estados por un brote de influenza aviar.



Las recomendaciones



Los especialistas continúan con las mismas recomendaciones: higiene y ventilación cruzada de espacios cerrados. La higiene permanente de manos y la utilización de alcohol en gel al 70%.







Covid



La propia ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti resaltó que los casos de COVID-19 vienen aumentando desde hace cuatro semanas, de la semana anterior a esta lo hicieron 3,8 veces. "Nuestra recomendación en este contexto es reforzar la vacunación y los cuidados de siempre".





Gripe Aviar (OMSA)



Resumen de la situación De acuerdo con la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA), la temporada epidémica de la Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) continúa con brotes en aves de corral y brotes notificados en aves distintas de las aves de corral, principalmente en las Regiones de Europa y América.



En el periodo epidémico actual, el subtipo H5N1 es el predominante y por primera vez se ha registrado una persistencia inusual del virus en aves silvestres durante los meses de verano (1, 2). De acuerdo con el patrón estacional de la IAAP1 se espera que el número de brotes aumente en los próximos meses y la OMSA recomienda que los países mantengan y refuercen sus esfuerzos de vigilancia, las medidas de bioseguridad en granjas, y continúen con la notificación oportuna de brotes de influenza aviar tanto en aves como en especies no avícolas.



La calidad de la vigilancia es clave para la detección temprana y la respuesta oportuna ante amenazas potenciales para la salud animal con impacto en la salud pública (1,2). Situación epidemiológica en la Región de las Américas Hasta la semana epidemiológica 48 de 2022, las autoridades de agricultura de Canadá, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos de América, México, Perú y Venezuela han detectado brotes en aves domésticas, de granjas avícolas o silvestres por virus IAAP H5 (Mapa 1), los cuales fueron notificados a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).



A continuación, se presenta un resumen de la situación en países de la Región de las Américas que notificaron brotes de influenza aviar en 2022. En Canadá, hasta el 23 de noviembre de 2022, se registraron múltiples brotes en aves de corral y en aves distintas de las aves de corral (incluidas aves silvestres) por IAAP A(H5N1) en las provincias de Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Quebec and Saskatchewan2. Hasta el momento, no se han identificado casos confirmados de Influenza Aviar A(H5N1) en humanos en los focos identificados. En Colombia, entre el 19 octubre y el 30 de noviembre de 2022, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), identificó 22 focos de IAAP A(H5N1), 13 focos adicionales registrados desde la alerta epidemiológica publicada el 19 de noviembre. Del total de focos, cinco fueron 1 Los virus de influenza aviar se clasifican en virus de influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) y virus de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) de acuerdo con la capacidad para causar la enfermedad en aves. 2 Agencia de Salud Pública de Canadá. Influenza Aviar, disponible en: https://bit.ly/3TCTii9; Estado de la respuesta en curso a la influenza aviar por provincia, disponible en: https://bit.ly/3tI2qYq Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org• © OPS/OMS, 2022 - 2 - identificados en la zona rural del Distrito de Cartagena (departamento de Bolívar), siete fueron identificados en la zona rural y peri-urbana del municipio de Acandí (departamento de Chocó), cuatro en el área rural del municipio de Cereté y dos en el municipio de Lórica (departamento de Córdoba), uno en el municipio de El Retén (departamento de Magdalena) y dos focos en el área rural del municipio de Los Toluviejo (departamento de Sucre). Los focos han sido identificados en aves de traspatio que tuvieron contacto con aves silvestres que viajan por las de rutas migratorias hacia el sur del continente. A la fecha, no se han identificado casos confirmados de Influenza Aviar A(H5N1) en humanos en los focos identificados3,4. En Ecuador, el 25 de noviembre de 2022, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de ese país ha detectado un foco de influenza aviar H5 detectado en una granja de producción avícola en la provincia de Cotopaxi. La detección es el resultado de los controles que periódicamente se efectúan y que se incrementaron ante la detección de IAAP H5 en varios países de la Región. A la fecha, no se han identificado casos confirmados de Influenza Aviar A(H5N1) en humanos en los focos identificados5. En los Estados Unidos, desde finales de 2021 hasta el 30 de noviembrede 2022, se han registrado brotes por el virus IAAP A(H5) en aves acuáticas silvestres, aves de corral comerciales y de traspatio. Estas son las primeras detecciones del virus A(H5) de influenza aviar en los Estados Unidos desde 2016. La secuenciación genética preliminar y las pruebas de RT-PCR en algunas muestras identificaron que estos virus corresponden al virus IAAP A (H5N1) del clado 2.3.4.4. Durante el mismo periodo, se han registrado brotes de IAAP en aves silvestres de 47 estados y en aves de corral de 46 estados 6. El 28 de abril de 2022, en Estados Unidos se identificó un caso de Influenza A (H5N1) en una persona que participó en el sacrificio de aves en una instalación avícola comercial en Colorado, donde se detectó el virus de influenza A (H5N1) en aves. Éste supuso el segundo caso humano asociado con este grupo específico de virus H5 que actualmente son predominantes, y el primer caso en los Estados Unidos. El paciente fue aislado y tratado con antivirales, no requirió hospitalización y se recuperó completamente. En este evento, no se identificó evidencia de transmisión de persona a persona del virus de la influenza A (H5N1) 7. En México, entre octubre y el 11 de noviembre de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) identificó focos de Influenza aviar de alta patogenicidad A (H5N1) en aves de traspatio, granjas avícolas y aves silvestres. Los focos en aves silvestres se identificaron en humedales del Estado de México y Jalisco; así como en Texcoco (reserva natural protegida) y en parques de Baja California, Aguascalientes y Puebla. Los focos en aves de granjas avícolas se identificaron en los estados de Nuevo León, Sonora, Aguascalientes y Jalisco, además de granjas de traspatio en los estados de Chiapas, Chihuahua y Estado de México. A la fecha, no se han identificado casos confirmados de Influenza Aviar A(H5N1) en humanos en los focos identificados 8.



En Perú, en 2022, hasta el 22 de noviembre, se identificaron diferentes focos de influenza aviar altamente patógena H5 en aves silvestres acuáticas (pelícanos) en la playa Cangrejos del departamento de Piura. Adicionalmente se han encontrado casos similares en la playa Pimentel y en los humedales de San José, ambos en el departamento de Lambayeque, y en la playa de Puerto Viejo, departamento de Lima. El laboratorio del Departamento de Virología y Enfermedades Emergentes Naval Medical Research Unit – Six (NAMRU-6) remitió el resultado preliminar de las muestras del primer caso en Piura, la cual ha sido subtipificada como Influenza A(H5N1). 9 En Venezuela, el 29 de noviembre de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, producto de las actividades de inspección y vigilancia epidemiológica, identificó un foco de IAAP en pelícanos en Puerto Piritu, al oeste del estado de Anzoátegui. Los estudios moleculares detectaron virus Influenza A/H5, siendo esta la primera vez que se detecta IAAP en Venezuela. La caracterización molecular de neuraminidasa se encuentra en proceso10. Del total de brotes de influenza aviar registrados en la Región de las Américas, en 2022, hasta la SE 48, se ha identificado solo un caso de Influenza aviar de alta patogenicidad correspondiente a la detección de influenza A (H5N1) en una persona que participó en el sacrificio de aves en una instalación avícola comercial en Estados Unidos7.