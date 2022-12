Marruecos vs España por el Mundial de Qatar 2022: horario, TV y formaciones Lunes, 05 de diciembre de 2022 Marruecos y España se enfrentarán este martes en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini.

España llegó a octavos tras haber terminado segundo del Grupo E, detrás del líder Japón (6), con cuatro unidades gracias al batacazo por 7-0 ante Costa Rica, el empate por 1-1 con el eliminado Alemania, y una derrota por 2-1 frente a los nipones.



El entrenador Luis Enrique realizará varias modificaciones: en la zona defensiva entrarán Aymeric Laporte y Jordi Alba en lugar de Pau Torres y Alex Balde, mientras que en el ataque ingresarán Ferrán Torres y Marco Asensio en reemplazo de Nico Williams y Álvaro Morata.



El mediocampo continuará de la misma manera con las presencias de Sergio Busquets, Gavi y Pedri.



Marruecos, por su parte, terminó como líder del Grupo F con siete unidades, viene de igualar 0-0 con Croacia y ganarle 2-0 a Bélgica y 2-1 a Canadá.



El entrenador Walid Regragui repetirá el mismo equipo que se impuso al representativo norteamericano en la última fecha de la fase de grupos.



Marruecos vs España: probables formaciones



Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri; Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui.

España: Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo y Marco Asensio. DT: Luis Enrique.



Marruecos vs España: datos del partido



Fecha: martes 6 de diciembre

Horario: 12 (hora argentina)

Estadio: Education City (Rayán).

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

Canal de TV: Directv Sports y TV Pública.