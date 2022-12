Un tarotista y el pronóstico que nadie quiere escuchar

Viernes, 02 de diciembre de 2022

Un famoso tarotista lanzó su pronóstico para lo que será el duelo de la Selección ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Este cruce será trascendental para meterse en los cuartos y luego enfrentar al ganador de Países Bajos vs. Estados Unidos, pero antes la "Albiceleste" tendrá que superar un nuevo escollo. Según el vidente, el equipo que dirige Lionel Scaloni no la tendrá nada fácil y el panorama no es del todo alentador.



Luego de tirar sus cartas, Robertino Tarot, como se lo conoce en las redes sociales, analizó lo que serán los dos tiempos que disputará el combinado nacional ante los oceánicos y se encontró con una sorpresa. Es que claro, la principal candidata para muchos es la "Scaloneta" y la confianza está puesta más que nunca en el plantel. Sin embargo, saben que no se pueden confiar porque tendrán enfrente a un rival muy difícil. El tarotista lo dejó en claro, según marcó su predicción.







"La carta que identifica a la Selección es "La Estrella". Es de transmutación, es la apuesta de la Argentina a ir por más en crecimiento, pero también puede haber un traspié y quedar afuera", comenzó el tarotista con el primer pronóstico para la "Albiceleste". Luego, Robertino continuó con el rival: "La carta de Australia es jugar sin regalar nada, es la de "La Sacerdotisa". Tratar de tener picardía, a pesar de ser países que no están asociados con eso. Tratar de obtener ventajas. Sale un poco complicado de entrada para Argentina, vamos a ver cómo termina esto".



Al sacar más cartas, el tarotista aseguró que no era lo que él aguardaba para este cruce, pero siguió adelante: "El partido está muy complicado. Esperaba un partido más tranquilo. Sale la carta de "La Torre" para Argentina, que no es del todo buena, porque se caen los sueños y uno siente que se acaba todo. Y para Australia "El Mundo", que significa que pueden lograr una ventaja en algún momento. El tarot no predice el futuro, sino hasta donde llegan al consultante las tendencias dominantes".



El final del partido entre Argentina y Australia por el Mundial



Por otro lado, en la predicción contó otro inconveniente que tendría el elenco nacional con polémica incluida: "Hay algo raro acá. La cuestión es que se pone en ventaja Australia o algo pasa con el VAR. Empiezan las dudas con Argentina. Y Australia tiene una carta muy buena. Pero Argentina recupera la idea de una Selección ganadora y le sale "El carro del Triunfo", la cual es muy buena. Argentina empieza mal, Australia domina y parece que nos vamos a quedar afuera y en el último instante Argentina lo empata y casi sin merecerlo".



Con la igualdad en el tiempo suplementario, el encuentro iría a penales y Robertino anticipó cómo sería la definición: "Sigue complicado, no veo una definición clara en el alargue. Vamos a ver qué pasa en caso de los penales... el partido no tiene una definición. Argentina tiene "El Sol" y finalmente ganaría por penales ante Australia. Sale "El Sol" contra "El Ahorcado", que tiene que ver con que Australia dejó todo, pero Argentina finalmente termina triunfando".