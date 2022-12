El cordero correntino ya se encuentra en las góndolas de los distintos supermercados a $949 el kilogramo

Viernes, 02 de diciembre de 2022

El secretario de Agricultura y Ganadería del ministerio de Producción, Norberto Mórtola brindó detalles sobre el cordero correntino que ya están a la venta en los diversos supermercados. Desde la cartera productiva se instrumenta en toda la provincia junto a la canasta navideña.





Mórtola mencionó que el kilogramo de cordero fijado en $949, en tanto que aseguró que valdrá un 50% menos pagando con tarjeta de debito del Banco de Corrientes y 30% de descuento hasta 3 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito del Banco de Corrientes.



“El del Cordero Correntino es un programa que ha sido muy exitoso y se repite en esta edición, el año pasado lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, pero este año por instrucciones del gobernador Gustavo Valdés logramos llegar a un acuerdo con los productores y frigoríficos”. “Esto es posible gracias a un esfuerzo que hace el Gobierno Provincial” dijo Mórtola. Y explicó que de esta manera no sólo se “permite impulsar la actividad en la cadena de esta carne ovina”, sino también “facilitar la llegada de un producto buscado y a un precio competitivo durante las Fiestas de Fin de Año”.



Explicó que se acordó un precio de $949 el kilogramo “desde el 1 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, con descuentos especiales con el banco de Corrientes los días 20 y 21; 27 y 28 de diciembre”.



Así, el funcionario provincial mencionó que “termina para el público con un precio de $474,50 el kilogramo con un ahorro del 50%, casi la mitad del valor habitual que tendría este producto” y con tarjetas de créditos con un descuento del 30% que quedaría a $664,30; al tiempo que aclaró que el programa ya cuenta con un “amplio acuerdo” con más de 20 supermercados y comercios adheridos, a los que seguramente “se irán sumando otros en los próximos días”.



“Para nosotros y para mí en particular es una satisfacción anunciar esta nueva edición que tiene esos dos objetivos: impulsar la actividad de una cadena muy importante para la producción de la provincia” y “facilitar el acceso a la mesa de los correntinos un producto muy buscado y a precio razonable”, concluyó.