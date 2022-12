Gloria y loor: partidazo argentino que ganó 2-0 y ahora va por Australia

Miércoles, 30 de noviembre de 2022

Todo fue de Argentina, Flojo lo que mostró Polonia salvo el heroísmo de su arquero, figura indiscutida del primer tiempo que incluso logró tapar un penal al mejor del mundo.



Argentina ganó y gustó con dos goles y se clasificó primero de su grupo tras el peor comienzo y una trabajosa victoria frente a México.



Combinciones, pases a lo ancho, triangulaciones y pases profundos o desbordes de los laterales. Argentina jugó a gusto y placer y mereció mucho más. Solo fue 2 a 0 pero pudo haber sido 4 o 5 a 0 sin problemas ya que el arquero polaco tapó varios mano a mano.



Los Goles



2-0.A los 67' un jugadón de Enzo Fernández y conexión riverplatense con Julián Álvarez que recivió de espalda, dio media vuelta y clavó un golazo, el segundo argentino y primero del delantero que reemplazó a Lautaro Martínez e ingresó por primera vez de titular.



1-0. A menos de 2 minutos de iniciado el tiempo complementario llegó un desborde de Nahuel Molina y centro para que el exboca le pegue de primera y convierta su primer gol en la selección mayor. Para vengar el primer tiempo y el penal atajado.Vamos Argentina!







En el inicio Argentina está mejor parado y tvo varias aproximaciones. Un disparo de Messi a los 8' fue desviado por el arquero polaco. Los europeos no llegan con profundidad y solo tuvieron un disparo de afuera del área que si bien preocupó no pasó a mayores.



A los 37' el arquero no llegó y golpeó con la mano a Messi que quiso cabecear un cento. Penal que el 10 argentino malogró por un atajadón del arquero polaco.



Con un el 11 inicial con sorpresas los dirigidos por Lionel Scaloni se juegan el pase a octavos luego de perder en el debut ante Arabia Saudita y ganarle a México. Si Argentina gana clasifica primero y se verá las caras con Australia en la segunda fase que ya clasificó.



Vale destacar que la selección jugó los mejores 45 minutos en lo que va del mundial. Presión Alta, proyección de los laterales, y profundidad al llegar al área rival lograron varias jugadas de gol que el arquero impidió.



Si empata deberá rezar y ver el resultado entre Arabia y México que cierran el grupo D. En caso de que Ganen los árabes sólo le sirve ganar.



Los 11 gladiadores vestdos hoy con la camiseta alternativa son:



Argentina, con equipo confirmado y varios cambios: adentro Nahuel Molina, Cuti Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, por Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Guido Rodríguez y Lautaro Martínez.



Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik y Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski. DT: Czesaw Michniewicz.



Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos), asistido por sus compatriotras Hessel Steegstra (primer asistente), Jan de Vries (segundo asistente) y Pol van Boekel (VAR).



Estadio: 974 de Doha.



Hora de inicio: 16.



Televisa: TV Pública, TyC Sports y DSports.