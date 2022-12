El Gobierno de Corrientes difundió recomendaciones para el correcto uso de redes sociales

Miércoles, 30 de noviembre de 2022

El Gobierno de Corrientes a través de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información (SUSTI), difundió una serie de recomendaciones para hacer un uso correcto de las redes sociales. De esta manera, señalaron desde el área: “pensalo 2 veces antes de publicar”.



La SUSTI contó en este marco, cómo proteger la información que se comparte en redes sociales: datos personales como nombre y apellidos; teléfono, Documento Nacional de Identidad (DNI), correo electrónico, ya que “a través de ellos podemos ser identificados”, informaron y pidieron así que se proteja los mismos.



También se recomendó no dar a conocer en redes sociales planes y vacaciones, porque es una manera de “saber cuándo no estamos en casa para intentar entrar a robar”. De igual modo, habría que tener cuidado de publicar “comportamientos inapropiados, ya que pueden afectarnos negativamente, tanto en el ámbito personal como en el profesional”.



Información bancaria son otros datos sensibles que desde el área provincial se pide no subir a la red, ya que es la oportunidad para “robarnos dinero o hacer cargos fraudulentos en nuestras cuentas” y sobre todo, se solicita mucha precaución con la información sobre menores que se publique, porque “pueden herir su sensibilidad en el futuro o acabar en malas manos”.



Así, indicaron que se debe ajustar bien los niveles de privacidad. Con el nivel de privacidad alto, se controla en todo momento quién puede ver la información y publicaciones; con el medio, “solo aquellas personas que tengamos agregadas podrán visualizar (algunas podrán ser privadas si así quisiésemos)”; y con el nivel bajo, “cualquiera fuera de nuestro ´círculo de contactos´ puede tener acceso a toda nuestra información publicada en la red social”.



En este sentido, explicaron que se debe proteger adecuadamente los perfiles en las redes sociales, por 2 razones: la huella digital, que es el rastro de información fácilmente rastreable a través de internet que se deja. Y el OSINT (Open Source Intelligence, por su sigla en inglés), que es “el proceso de recopilar estos datos encontrados de manera gratuita y pública en la red, que también se conoce como ´búsqueda de información en fuentes públicas´”.



El OSINT puede ser empleado por los ciberdelicuentes para recopilar información, “por medio de ingeniería social para obtener nuestras credenciales”, informaron. También para suplantar la identidad de algún usuario; o para saber en todo momento “donde estamos, rutinas, hábitos y aspectos de personalidad”.