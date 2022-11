Día Mundial de Respuesta al VIH y al SIDA: Salud insta a la comunidad a realizarse testeos Miércoles, 30 de noviembre de 2022 A través de un stand informativo dispuesto en la plaza Cabral se realizan desde ayer y hasta este jueves los testeos voluntarios y confidenciales, teniendo en cuenta que el VIH no tiene síntomas visibles, esta es la única forma de diagnóstico.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de Dirección general de Epidemiología, está realizando actividades por el Día Mundial de Respuesta al VIH y el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. En este sentido, en la plaza Cabral opera desde este martes un stand por la mañana y hasta el 1 de diciembre. Allí, se realizan tareas de concientización y testeos voluntarios y confidenciales. El domingo, a modo de cierre en la Costanera Sur, se harán actividades de sensibilización y concientización.



Este año, la convocatoria es bajo el lema: “Yo me cuido, yo te cuido”, a través del Programa Provincial de VIH/SIDA, se ofrecen testeos voluntarios e información, con entrega de preservativos.



Además, se realizó una capacitación vía Zoom al personal de salud: “Día Mundial de Respuesta al VIH y al SIDA”, por parte de los referentes del programa y actividades similares se replicaron en el interior de la provincia.



“Hay un porcentaje de la población que vive con VIH y desconoce su diagnóstico y es por eso que el testeo es muy importante. Acercarse al centro de salud más cercano, ya que todas las semanas se realizan testeos en toda la provincia. Estos teste están al alcance de todos y son confidenciales”, remarcó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



La funcionaria afirmó que este 2022 “se intensifican los testeos y se duplicaron los esfuerzos en los diferentes operativos sanitarios llevando a cada ciudadano la información necesaria sobre esta patología”.



VIH/SIDA



El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si el VIH no se trata puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida.



Esta patología no presenta síntomas, la única forma de saber es a través de un testeo.



PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH/SIDA



El Ministerio de Salud Pública proporciona el tratamiento a todas las personas que tienen VIH y no poseen obra social, al igual que los estudios de control y seguimiento que necesitan.



En la actualidad, hay 2.123 personas bajo tratamiento en la provincia, con una media de 150 y 180 nuevos casos por año.