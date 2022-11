Octavos de final: dos cruces confirmados y cómo se perfila la llave Martes, 29 de noviembre de 2022 Hasta el momento, se confirmaron dos choques en octavos: Países Bajos (1° A) vs. Estados Unidos (2° B) e Inglaterra (1° B) vs. Senegal (2° A), mientras que, además, los que sacaron pasaje a la siguiente ronda son Países Francia, Brasil y Portugal..

A juzgar por los resultados y las posiciones actuales, la Selección Argentina (hoy segunda del grupo C) enfrentaría justamente a Francia (primera del grupo D) en los octavos de final. Una repetición de lo ocurrido en Rusia 2018 donde la selección francesa eliminó a Argentina por 4 a 3.



Los cruces de acuerdo a cómo están las tablas de los grupos hoy:



Países Bajos (1° A) vs. Estados Unidos (2° B) -cruce confirmado-



Polonia (1° C) vs. Australia (2° D)



Francia (1°D) vs Argentina (2°C)



Inglaterra (1° B) vs. Senegal (2° A) -cruce confirmado-



España (1° E) vs. Marruecos (2° F)



Brasil (1° G) vs. Ghana (2° H)



Croacia (1° F) vs. Japón (2° E)



Portugal (1° H) vs. Suiza (2° G)