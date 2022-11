La 5ª edición de ArteCo se realizará en mayo del 2023 en la Ex Usina Lunes, 28 de noviembre de 2022 La Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo) ya tiene fecha confirmada para el 2023. Organizada por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, se desarrollará del 17 al 20 de mayo, en el predio de la Ex Usina en la costanera capitalina.

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero, dio a conocer que la quinta edición de ArteCo se comenzó a programar y se realizará con acceso libre y gratuito en un espacio emblemático para la ciudad de Corrientes como es la Ex Usina Eléctrica, mismo predio que albergó este año a destacados artistas de la región, de provincias invitadas y países vecinos.



El funcionario destacó que “ArteCo tiene por objetivo consolidar la escena de las artes visuales en Corrientes y en la región”, y con ese propósito en las próximas semanas se abrirá la convocatoria para la participación de colectivos de artistas y galerías, siempre apuntando a generar un lugar de visibilización y comercialización del arte contemporáneo.



Destacó que a lo largo de las cuatro jornadas de este mercado del arte, se desarrollarán además distintas actividades para el disfrute de las miles de personas que se espera que circulen por el predio, entre las se encuentran presentaciones de libros, charlas y espectáculos.



“Vamos a trabajar para hacer una gran feria de arte. Después del éxito de la última edición, volvemos a tener un lugar especial para alojar a los artistas, a los proyectos y a las galerías de arte de la región, del país y seguramente de países vecinos”, indicó Romero.