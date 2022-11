Licitan obra de refuncionalización para dotar de casa propia al Museo de Arte Contemporáneo

Lunes, 28 de noviembre de 2022

Se priorizará la revalorización de la fachada del lugar existente, considerando a la misma como Patrimonio Histórico de la ciudad.

Con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, la Provincia dio el puntapié inicial para avanzar con la obra en el ex edificio del Banco de Corrientes, ubicado en 9 de Julio y San Juan, donde estará emplazado el Museo.



El Gobierno Provincial licitó esta mañana la obra de refuncionalización y puesta en valor del viejo edificio del Banco de Corrientes, ubicado en 9 de Julio y San Juan, que estará destinado a la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes.



La apertura de sobres del acto licitatorio se concretó en el Salón Verde de Casa de Gobierno para una obra que tiene un presupuesto oficial de $3.024.990.160 y un plazo de ejecución de 660 días corridos. La fuente de financiamiento son recursos propios del erario provincial.



El acto de licitación fue encabezado por el jefe ejecutivo de la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUEP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Claudio Feletti, y en la oportunidad fueron dos empresas las que presentaron sus respectivos sobres con ofertas.



El objeto de esta obra es la creación de un polo cultural integral, que se consolide como centro del desarrollo de actividades cívicas, didácticas, formativas, educativas, culturales y recreativas, potenciando así el valor general de la zona. Se trata de crear un complejo que contenga espacios de exposición y divulgación artística, con sus correspondientes áreas técnicas de soporte.



La propuesta se enfoca, entonces, desde una perspectiva urbanística y socio-cultural, entre otras variables. Se insertará e integrará con las distintas actividades del entorno circundante, generando un hito urbano, que revalorice el carácter cultural e institucional del espacio donde quedará implantada.



Para ello, se priorizó la revalorización de la fachada del edificio existente, considerando a la misma como Patrimonio Histórico de la ciudad.



En detalle



El proyecto consiste en desarrollar el Museo de Arte Contemporáneo en el emplazamiento del viejo edificio del Banco de Corrientes, frente a la Plaza Vera y entre las calles Pasaje A. González, San Juan y 9 de Julio.



Se mantendrá la fachada original del edificio, interviniendo carpinterías y accesos. La estructura existente se reemplazará por una estructura metálica, a excepción de fundaciones y núcleo de circulación vertical que serán de hormigón armado, para lo cual se realizará la demolición integral de lo existente, conservando únicamente las fachadas.



Se plantea una ampliación del edificio, de dos pisos adicionales. a la altura del edificio actual, cuyo cerramiento en aluminio y vidrio, y la estructura metálica expuesta, contrastará como expresión moderna, por sobre la fachada del edificio existente, generando al mismo tiempo una expansión con mirador hacia la Plaza Vera. A nivel del mirador se desarrollará un restaurante y a nivel de PB, una confitería, que permitirán incorporar el Museo a la vida diaria de los vecinos de la zona y establecerlo como punto de encuentro.



El nuevo Museo se desarrolla en PB y cinco niveles, más una azotea técnica. Contendrá áreas de exposiciones fijas e itinerantes, Tienda de Merchandising, taller de restauración, un SUM que puede adaptarse como sala de conferencias, Hemeroteca y biblioteca, aulas para dictado de cursos y sector de Dirección y Administración, todo con las áreas de apoyo y servicios correspondientes.



El edificio certificará Normas LEED como edificio sustentable, e incluirá instalaciones y sistemas de vanguardia en cuanto a control inteligente y monitoreo, sistemas de seguridad, controles de iluminación, etc.



Se tomará parte de la Plaza Vera para ubicar tanques de reserva de agua sanitaria, de incendio y el grupo electrógeno correspondientes al nuevo M.A.C.C., ejecutando los pases de cañerías y alimentadores bajo la calzada del Pasaje A. González, que también será intervenido.



En Planta Baja, en el acceso desde Plaza Vera, se plantea una intervención de fachada que repite el diseño moderno del muro cortina superior, integrándose el Museo y la Plaza con un tratamiento de solados, elevación del nivel de la calle hasta igualar el de las veredas, la ejecución de una rotonda para retome vehicular, que contendrá en un subsuelo, los tanques de reserva y equipos de bombas del M.A.C.C. El área de pavimento elevado se proyecta como expansión de la confitería, integrando así al edificio, con la trama urbana y la vida diaria de la zona.



Además, se contemplaron otros sectores para actividades complementarias, sociales, recreativas, educativas, etc. Estas funciones complementarias acompañarán al objetivo principal del proyecto (las exposiciones), posibilitando la sustentabilidad del conjunto en forma permanente, aún cuando, las salas de exposición, no se encuentren en uso.



Política de estado en apoyo a la cultura



Cabe resaltar que la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes es una de las políticas destacadas que impulsa la gestión del gobernador Gustavo Valdés.



Nació institucionalmente el 5 de diciembre de 2019 por Decreto N° 3583 del gobernador Gustavo Valdés, con el cual el Poder Ejecutivo de Corrientes selló su origen dentro de la estructura orgánica del Instituto de Cultura de Corrientes.