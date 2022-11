La correntina que reasignó su género para ser feliz y será invitada especial de Lanata Viernes, 25 de noviembre de 2022 Mery, oriunda de la ciudad de Goya, hoy radicada en Estados Unidos cuenta sobre su convocatoria a participar en un programa, contenido original desarrollado por The Walt Disney Company realizado desde la idea del periodista Jorge Lanata.

Titulado Hache (Lo que no se nombra), a lo largo de siete episodios la serie documental se plantea interrogantes vinculados a problemáticas como la eutanasia, la justicia por mano propia, identidad de género, la obsesión por los likes en las redes sociales, la salud mental, entre otras temáticas que buscan reflexionar sobre el futuro y cómo seguir construyéndolo.



Mery Ferrero invitó a mirar el capítulo que por primera y única vez se emitirá el domingo 27 por Canal 13 de Buenos Aires.



Reflejó sus vivencias y el proceso a la hora de tomar la decisión de reasignar su sexo, explicando la determinación de buscar un espacio propio de trabajo, pero sobre todo de crecimiento personal y ser feliz.



“Busqué ser feliz, amo Goya, amo mi país, pero busqué ser feliz”, insistió Mery.



PROGRAMA DE LANATA



Sobre la participación en esta producción televisiva, contó: “Me convocaron para un primer programa de Jorge Lanata, algo que gustó, y eso originó un nuevo llamado para esta producción, Hache. En el primer capítulo aparezco, a nivel internacional, querían que participe y dije sí, una experiencia muy linda”.



HACHE



Mery, señaló: “Este programa se llama Hache, porque la hache no se pronuncia, es como que está, pero no se muestra, no se habla, es como que está oculta. Me convocaron para el primer capítulo, sobre la identidad de género, una persona que nace con un sexo biológico con el cual no se siente identificado”.



MEGA PRODUCCIÓN



En relación a la grabación y realización del programa, anticipó: “Una mega producción, me buscaron desde Goya, a Corrientes en avión hasta Buenos Aires, la filmación en el Hilton, con una tranquilidad se ha trabajado con Lanata para contar lo que me pasa. La entrevista inicié yo, voy a contar lo que a mí me pasó y anhelo sirva como para ayudar a educarnos, es una decisión que uno toma desde esa elección”.



BUSQUÉ SER Y SER FELIZ



Mery Ferrero repasó el proceso, la elección y la decisión asumida: “Tengo 40 años, viví como un “Potus” durante 35 años, el punto de quiebre fue la operación. Cuando me hice la reasignación de género, al despertarme me encontré con la colocación de la vagina. Posterior a ello, un hecho significativo (aunque parezca menor) fue la colocación de un arito, me puso una amiga. La operación de pecho. Me puse legalmente el nombre por el cual me sentí identificada. Fue un proceso, muy paso a paso, desde esa operación realizada en Buenos Aires, cubierta por la Ley de Identidad de Género, con una exigencia de un estudio psicológico para tener la certeza de la decisión tomada. Después de eso entendí que fui feliz, por este punto de inicio, soy inmensamente feliz, todos los días agradezco la vida el hecho de ser inmensamente feliz”.



ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO



Sobre el acompañamiento profesional tras la elección y decisión, aseguró: “Uno necesita un acompañamiento médico porque pueden surgir consecuencias, me siento bien, es lo importante. De mi familia, el primero en enterarse fue mi primo Fernando Ferrero, mi madre 5 meses antes de la operación, fueron las personas a quienes conté. Lo único que cambió en mí es ser feliz, continué con mi vida y mis relaciones, soy la misma persona, feliz”.



SOY FELIZ



“Esto cuesta, tarda, a las personas les costará, por eso me fui de mi ciudad, intenté volver a mi ciudad, a Buenos Aires, la sensación de haber perdido tiempo, se me pasaba la vida, y la decisión es venir a Estados Unidos, hace un año. Soy feliz, amo mi ciudad, amo esos espacios, pero busqué el ser y ser feliz”, asegura.



LA NECESIDAD DE LA EMPATÍA



Mary, consultada sobre la vida cotidiana, aceptación o respeto, indicó: “Se requiere Empatía, no es respeto, es empatía. En la serie, si pueden ver, descubrirán a aquellas personas que pasan por este proceso y que lo contribuye a encarar y que necesitamos es empatía. Antes de emitir un comentario sobre las personas, un chiste de mal gusto, la empatía habla de un compromiso a nivel sentimiento, es ponerse en los zapatos de la otra persona, sentir en tu piel lo que siente esa persona, no solo respeto, es empatía”.



INVITACIÓN A VER EL PROGRAMA



El domingo, tras el último programa PPT de Jorge Lanata, por Canal 13 se emitirá el capítulo de Hache en el que aparece Mery, sobre lo cual señaló: “Me alegró mucho, deseo que por más corto que pueda resultar editado, que puedan ver, dejarse llevar y observar las distintas realidades de vida y tener empatía, reitero: sobre todo empatía”.



Para finalizar, sostuvo: “Siento que los que me conocen en Goya verán y sentirán bien por esta felicidad que siento. Agradezco todo lo vivido, en un mes veré a mi madre, me visitará, soy inmensamente feliz; invito a ver ese capítulo que puede ayudar a entender los procesos”.