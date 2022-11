Cardozo puso en funciones a la directora del hospital de Bella Vista

Viernes, 25 de noviembre de 2022

Se trata de la doctora Rocío Bruzzo, quien anteriormente se desempeñó como directora de Atención Primaria de la Salud de esa localidad.



A través del decreto N° 3.416, refrendado por el Gobernador Gustavo Valdés, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, puso en funciones a la doctora Rocío Bruzzo como directora del hospital El Salvador, de Bella Vista; mientras que la directora saliente, Araceli Miño, asumió como directora de APS. La designación tuvo lugar en la institución de esa ciudad.



La nueva directora es médica clínica, formada en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).



“Mi agradecimiento a la directora saliente, Araceli Miño, por su tarea al frente de esta institución sobre todo en un momento difícil como fue la pandemia por Covid-19, aprovecho para darle la bienvenida al puesto de directora de APS”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.



Así, indicó: “Junto al gobernador Gustavo Valdés estamos convencidos de que la doctora Bruzzo tiene una visión amplia de progreso. Su tarea será importante para seguir fortaleciendo la atención de los ciudadanos y nos comprometemos a acompañarla. Gracias por asumir este compromiso, y con el equipo del Ministerio de Salud Pública de Corrientes vamos a estar como siempre a disposición para que este hospital siga creciendo”.



Por su parte, la nueva directora de APS, Araceli Miño recordó: "Tuve una gestión de tres años, donde me tocó asumir una pandemia en la cual como equipo hemos aprendido a enfrentarla con el Ministerio y el acompañamiento del ministro. En esta nueva etapa estoy muy feliz, es un nuevo desafío que lo veo como una oportunidad"



Por su último, Rocío Bruzzo indicó: “Es un desafío importante y grandísimo que me compromete a nivel social. Junto al ministro Cardozo venimos trabajando en proyectos, no solo edilicios, sino también de recursos humanos, trabajar para la formación del servicio de emergencias, y un consultorio de atención inmediata, entre otras cuestiones”.