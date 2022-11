Destacaron las políticas públicas que garantizan los derechos y la participación de las mujeres

Viernes, 25 de noviembre de 2022

En la oportunidad, resaltó la iniciativa promovida por el Gobernador Valdés de Paridad de Género que garantiza la participación equitativa en la vida política.

En el marco del Mes de la No Violencia contra la Mujer y en el Día Internacional que conmemora hoy 25 de noviembre, el Consejo Provincial de la Mujer, junto al Ministerio de Educación y la Dirección de Estadísticas y Censos, presentó esta mañana, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el resumen de los datos estadísticos e Institucionales reunidos este año.



La finalidad de presentar este material tras un riguroso análisis, es reflejar el nivel de incidencia y grado de implementación de las herramientas jurídicas, psicológicas y sociales de la Institución. Considerando especialmente valioso y oportuno contar con la información y las reflexiones contenidas en esta publicación, pues en ella se presentan analíticamente todos los datos.



Las conclusiones sobre los datos estadísticos recolectados fueron brindados por el director de Estadísticas y Censos, Francisco Bosco, la ministra de Educación, Práxedes López, y la presidente del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana.







Educación para frenar la violencia contra la mujer



La ministra de Educación, Práxedes López, al expresarse manifestó que “estamos convencidos que no hay aprendizaje donde un alumno tiene una mamá que sufre violencia de género”, y añadió que por eso “tenemos que trabajar para conseguir datos, y reconozcamos aquellas instituciones que tienen fortaleza en descubrir y colaborar”.



Por otra parte, resaltó que desde la cartera de Educación “tenemos que bregar para que toda mujer se eduque y tenga el espacio necesario, y voz, trabajamos mucho en perspectiva de género en todas las instituciones”.



“Seguiremos trabajando fuertemente con el compromiso que nos encomendó el Gobernador, la lucha no termina hoy, tenemos que hacer visible cada una de las acciones que realiza la Provincia en cada una de las áreas”, finalizó la ministra.







Políticas de Género



Al tomar la palabra, la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana, destacó la iniciativa tomada por el gobernador Gustavo Valdés de impulsar la ley de paridad de género que amplió los derechos de las mujeres en la participación política.



A la vez que agradeció tanto al mandatario como al ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, por impulsar políticas públicas, brindando las herramientas y atendiendo las demandas que “garanticen los derechos de las mujeres”.



Seguidamente, Quintana puso de relieve que el 51% de mujeres que sufren violencia no tienen ocupación laboral y como forma de atacar de lleno esa problemática, la funcionaria comentó que “llevamos adelante distintos talleres de capacitación en oficios como ser electricidad, restauración de muebles, costurería y reciclado, entre otros para que puedan garantizar su autonomía económica”.



Además, Quintana destacó que la cantidad de casos de violencia de género o familiar en lo que respectada a “admisiones” incrementó con respecto al 2021, y en materia de “atenciones” igualmente sobresale un aumento estadístico.



Según los tipos de violencias se observó que aumentó la económica, con respecto a la física y psicológica; se dedujo que esto sucede porque la mayoría de las denunciantes no trabajan.



También mencionó los programas desarrollados para acompañar a las mujeres que transitan por situaciones de violencia de género, la creación de espacios de terapias grupales, garantizando la interacción con profesionales, las campañas de difusión masivas a fin de difundir los servicios que ofrece el Consejo.



“Recorremos toda la provincia, llegando a parajes y zonas rurales en tareas de prevención y promoción de los derechos de la mujer y los cuidados en la salud física y emocional, contando con delegaciones en distintos puntos de la Provincia”, señalando para concluir que junto a si equipo de trabajo, despliegan una fuerte actividad en terreno, a fin de brindar de manera efectiva asistencia a las mujeres correntinas.



Al respecto, el director de Estadísticas y Censos, Francisco Bosco, indicó que “nosotros presentamos datos de personas que se encuentran pasando situaciones complicadas pero que desde el Estado estamos presentes”.



Y para cerrar sostuvo que desde esta área se recolecto información “para ayudarnos en la toma de decisiones, y vienen desde el 2021 y 2022, y nuestra idea es seguir trabajando en esta línea para seguir midiendo datos para mejor la calidad de vida de las mujeres”.







Presencias



Estuvieron presentes el director de Estadísticas y Censos, Francisco Bosco; la ministra de Educación, Práxedes López; y la presidente del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana; el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte; concejales municipales, colectivos de mujeres, y demás autoridades.