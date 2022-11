Un nene de dos años murió de hambre junto al cadáver de su padre

Viernes, 18 de noviembre de 2022

Esta semana se confirmó la causa del deceso del pequeño, cuyo cuerpo fue encontrado en la misma casa donde falleció su padre en febrero pasado.



Las autoridades del Condado de Ontario, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, informaron el miércoles de esta semana qué fue lo que ocurrió en la casa de la localidad de Geneva donde en febrero pasado encontraron muertos a un padre y su hijo de dos años: el adulto falleció de un infarto y el niño, por inanición.



Según pudo determinar el equipo forense del Condado de Ontario, David Conde (padre), de 59 años, murió de un infarto provocado por una enfermedad cardiovascular mientras que su hijo, David Conde Jr., falleció tras pasar varios días sin comer, informó la revista People.



David Conde Jr., de dos años, fue descrito por sus familiares como "un bebé hermoso de pelo rizado y sonrisa resuelta y temperamento dulce" que había aprendido a caminar hacía poco tiempo tras superar cirugías y yesos por una condición médica.



Su padre, David Conde Sr., había quedado como único cuidador tras el alejamiento de su madre.

El hombre y su hijo había sido vistos con vida por última vez el 22 de enero de 2022, y el 15 de febrero la Policía de Nueva York, en el este de los Estados Unidos, acudió a su domicilio para responder al llamado de familiares que estaban preocupados porque no sabían nada del dúo desde hacía una semana.



Al entrar al departamento ubicado en Geneva, una localidad de alrededor de 20.000 habitantes, la Policía no encontró signos de violencia ni de que haya habido un escape de gas o de monóxido de carbono.



Por el contrario, los cuerpos de padre e hijo estaban en su dormitorio, el hombre sobre su cama y el niño, no muy lejos, y hacía un frío extremo en el domicilio porque no estaba prendida la calefacción.



"No había signos de que hubiese habido una pelea. No tenemos motivo para pensar que alguien más haya estado en el departamento cuando ambos fallecieron", explicó David Cirencione, de la oficina del Sheriff del Condado de Ontario, al sitio Democrat & Chronicle.



Desde esa misma dependencia se informó que "se considera que el señor Conde falleció primero y que el niño no pudo conseguir sustento después de la muerte de su padre".