Estados Unidos: un hombre atropelló a 25 cadetes de Policía

Viernes, 18 de noviembre de 2022

La Policía de Los Ángeles arrestó al conductor del vehículo que embistió al grupo de cadetes el miércoles. Tiene 22 años y habría actuado de manera deliberada.



Un hombre de 22 años fue arrestado esta semana tras atropellar con su auto a un grupo de cadetes de la Policía de Los Ángeles, en el oeste de los Estados Unidos. Los investigadores intentan determinar si se trató de un accidente o de un ataque en el que resultaron heridas 25 personas.



Nicholas Joseph Gutierrez fue arrestado pasadas las 15 del miércoles de esta semana, apenas horas después de que atropellara a los cadetes en el distrito de South Whittier, condado de Los Ángeles, informó el sitio FoxLA.



La defensa legal de Gutierrez afirmó que se trató de un accidente, y algunos medios de Estados Unidos informaron que estaba bajo la influencia de alguna sustancia recreativa que le hizo avanzar en contramano por la calle.



Cinco cadetes heridos están en estado crítico -en uno de los casos, con asistencia respiratoria-, pero no se sabe el estado del resto, informó Forbes.



El conductor fue liberado el jueves a la noche pero sigue siendo el principal sospechoso por una escena en la que "había tantos cuerpos desparramados con diferentes grados de heridas que fue traumática para todos los involucrados", como apuntó el sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva.



Gutierrez está acusado por homicidio en grado de tentativa con el agravante de que las víctimas son cadetes de Policía.



Todavía podrían sumarse cargos en su contra, sobre todo teniendo en cuenta que los investigadores sostienen que actuó de manera deliberada, aunque aún no se conocen los motivos.



De acuerdo con la norma vigente, la oficina del Sheriff tiene 48 horas para presentar cargos formales contra Gutierrez ante la justicia pero después de varias "entrevistas exhaustivas" los invetigadores no habían terminado de recopilar las pruebas necesarias por lo que el sospechoso fue liberado mientras sigue el proceso.



"No es que hayan arrestado al sospechoso equivocado, sino que quieren asegurarse de que la investigación está completa", dijo Deanna Mares, la segunda de Villanueva.