Valdés junto a Macri en la presentación de su nuevo libro: "Tenemos miradas comunes" Miércoles, 16 de noviembre de 2022 El gobernador Gustavo Valdés acompañó este miércoles en la ciudad de Corrientes a Mauricio Macri durante la presentación de su nuevo libro "Para qué", asegurando que “tenemos miradas comunes” con el ex presidente, principalmente en la convicción de que "gobernar es hacer crecer a las empresas para generar trabajo, empleo y desarrollo". Mientras que Macri elogió a Valdés por su modelo de gestión provincial y destacó el potencial de la provincia en materia de turismo y forestoindustria, pero que se necesita "estabilidad" económica desde Gobierno nacional para desarrollarlas plenamente.



En horas de la tarde y con el Auditorio Julián Zini repleto, ubicado en el Banco de Corrientes del Nuevo Centro Administrativo, se llevó a cabo la presentación del nuevo libro editado por Mauricio Macri bajo el título "Para qué: aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo". En la oportunidad, Valdés le entregó al expresidente el Decreto N° 3367/22 por el cual lo declara Huésped de Honor por el tiempo que permanezca en el territorio provincial y acto seguido, Macri le obsequió un ejemplar del libro que a continuación presentó.



En este marco, primeramente el gobernador Valdés dedicó por su parte unas palabras de bienvenida a Macri, con quien “hoy tuvimos la oportunidad de caminar por suelo correntino, en Goya primero, donde fuimos a mirar qué había pasado en la Costanera: estuvimos viendo el plan de trabajo, como no podía ser de otra manera, siempre ocupado y preocupado por lo que tenemos que hacer en nuestra Provincia, con la misma disposición que mostraste durante los cuatro años de tu presidencia”.



Y continuó: “Argentina tiene momentos difíciles, con una inflación que supera el 100%, muchos argentinos que están en la pobreza, una economía descontrolada”, sostuvo a modo de contexto de la presentación del libro “Para qué”. El Gobernador señaló así que “tenemos miradas comunes” con el ex presidente, ya que “conversamos muchas veces, trabajamos juntos durante dos años, y era un placer poder trabajar con un presidente presente, con personalidad, que sabía exactamente qué era lo que teníamos que hacer, que tratábamos por ejemplo la forestoindustria como uno de los grandes potenciales de nuestra Provincia”, agregó.



Al respecto, afirmó que durante la gestión de Mauricio Macri “tuvimos un crecimiento importante en la forestoindustria, y justamente gobernar es eso: hacer crecer a las empresas para generar trabajo, empleo, desarrollo”. Por eso, indicó que "haber tenido un presidente con esa experiencia, creo que llama e invita a que podamos leer estas historias en su libro, que son historias de vida”, cerró.



Acto seguido, Macri procedió a presentar su segundo libro “Para Qué”, con el periodista Martín Varela como entrevistador, comenzando su discurso el ex presidente sobre la no conveniencia del gradualismo en una próxima etapa en la Argentina, al afirmar que “la Argentina cambió, el argentino cambió, hoy lo hablábamos recién con los periodistas locales, la gente evolucionó del 2015 al 2023, el argentino que nos votó y nos llevó al poder, nos llevó con un mandato parcial, la gente quería que la cultura del poder sane”. Agregó que “la gente no quería más que se atropelle, que se falte el respeto, que se mienta, que se robe, pedían gente educada dentro de la ley, que respete a las instituciones y fue lo que hicimos y la gente lo reconoce cada vez más”.



Luego, el expresidente remarcó que “no había una conciencia de la destrucción del sistema económico, de la gravedad, que nadie pagase la energía, de la gravedad de nuestra moneda o de la hiperregulación”, entendiendo que “por eso con lo que más chocamos fueron con nuestros votantes, cuando aumentamos las tarifas, no fueron con los votantes de ellos, la gente humilde que se cuelga o no tiene servicio y no tiene conciencia de la profundidad de la crisis en la que estábamos”.



“Yo siento que la gente está delante de la mayoría de la dirigencia, nos está diciendo señores nosotros queremos más cambio, más libertad, háganse cargo que los vamos a bancar, en aquel momento el gradualismo fue una forma elegante de nombrar debilidad política y falta de mandato. Hoy hay mandato y va a haber más fortaleza política, lo digo porque tenemos más peso en nuestro espacio político porque vamos a tener un bloque mayoritario en diputados, una situación de empate mínimo en el senado”, expresó al ejemplificar la situación actual del país.



Además, Macri añadió que “nosotros gobernamos con la mayor debilidad de la historia de la democracia argentina, nunca un presidente estuvo en una minoría absoluta, la mayor fortaleza que vamos a tener es que cuando vengan estos señores con las piedras, con el casco reforzado, la gente va a estar detrás nuestro para bancar e ir adelante a pesar de las piedras”.



Corrientes



Luego de la presentación del libro, Macri y Valdés mantuvieron contacto con la prensa en el mismo auditorio y en ese marco, Macri comenzó hablando sobre su relación con la provincia, señalando que “cada vez que vine a Corrientes durante los cuatro años de mi presidencia compartí sueños con los gobernadores, porque cada provincia argentina es potencialmente rica, es capaz de generar”.



“Creo que lo que hicimos con el Parque Nacional, lo que hicimos con los pueblos, las localidades de alrededor cambiándoles la visión es algo que empezó y está esa energía de querer conectarse con el mundo y el turismo es algo maravilloso por el intercambio cultural y la posibilidad de conectarse con un sueco o un japonés es un proceso virtuoso, apasionante y el turismo es un eje clave en el que Corrientes tiene que ser protagonista”, remarcó el ex presidente enfatizando los puntos fuertes de la provincia.



Y agregó que “es muy grande la diferencia que se puede hacer si conectamos Corrientes con el mundo, con aviones, con la Hidrovía”, teniendo en cuenta la industria agro-forestal, la capacidad de generar energía a partir de la madera.



“Nosotros le prometemos a Corrientes que desde un gobierno nacional vamos a dar de una vez por todas estabilidad, vamos a tener moneda, no va haber más políticos que inventan impuestos todos los días y que gastan sin rendir cuentas, vamos a tener un respeto por el presupuesto nacional que priorice la inversión y el federalismo”, aseguró Macri.



Por otro lado, el expresidente se refirió a la buena relación y visión de la gestión que lleva adelante Valdés diciendo que “cada vez que me junté con él me hablaba de lo que me tenía que hablar y me contaba sobre la generación de empleo privado”, porque “tenemos que saber que lo que nos va a generar valor es que empresas inviertan en Corrientes”.



A su vez, Macri sostuvo que “hay que generar más atracciones, porque la realidad es que hay una potencialidad enorme” y agregó: “debemos contar con una positividad para acompañar a las empresas”.



Seguidamente, instó a que “hay que poner el eje sobre lo que hacemos desde la política para que la sociedad se libere de la mochila y pueda crecer”.



Federalismo



Al ser consultado sobre la falta de aplicación de tarifas diferenciales en Corrientes, Macri respondió: “Si terminamos con las discrecionalidades y privilegios, trabajamos todos, los mismos años y días, contaremos con un país más justo”. En lo que respecta al subsidio energético expresó que “debemos contar con un programa justo” y recordó que "en mi gobierno, el de Juntos por el Cambio, le devolvimos a Corrientes 15 puntos en recursos”.



“El Estado nacional y la política le tiene que sacar la pata a las provincias y a los ciudadanos”, recalcó Macri y apuntaló la importancia de darle desarrollo a la actividad privada porque “lo que genera recursos es lo que invertís no lo que gastas”.



Desarrollo



Por su parte, el mandatario provincial resaltó que “la economía de la provincia está ordenada y que la deuda que tenemos, es la menor deuda de la historia de la provincia, tenemos una importante inversión en Educación y en Industria “ y que "cuando los empresarios quieren venir a invertir miran los números públicos, lo primero que analizan es la TIR (Tasa de Inversión de Retorno) si la inversión es segura y si estará protegido y si estará acompañado por un gobierno provincial, los éxitos se construyen con confianza; invirtiendo en puertos, aeropuertos, en obras de infraestructura y en turismo apoyando a la industria hotelera que genera puestos de trabajo”.



Para concluir, el mandatario provincial enfatizó que “hay que estar equilibrados, tener los números como corresponde, tener seguridad jurídica, justicia independiente y esto es lo que hay que traspolar a nivel nacional”.



Presencias



La presentación del libro “Para qué: Aprendizajes sobre Liderazgo y para poder ganar el Segundo Tiempo" del Ingeniero Mauricio Macri tuvo lugar en el Auditorio del Banco de Corrientes “Julián Zini” y contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, del ex Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri; el vicegobernador de la provincia, Néstor Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; el viceintendente de la Municipalidad de Corrientes, Emilio Lanari a cargo de la Intendencia; legisladores provinciales y nacionales; intendentes y viceintendentes de localidades vecinas; secretarios y subsecretarios del gobierno provincial y municipal; referentes de partidos políticos y demás autoridades.