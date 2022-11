Valdés habilitó 14 cuadras pavimentadas en Curuzú Cuatiá, y anunció la construcción de otras 20

Martes, 15 de noviembre de 2022

El gobernador Gustavo Valdés inauguró sobre el mediodía de este martes, la repavimentación de nueve cuadras de las calles Caá Guazú y Rodríguez Peña en Curuzú Cuatiá. Asimismo, se comprometió a construir 20 más.

Por otra parte, a la tarde, el mandatario dejó inauguradas cinco cuadras de pavimento e iluminación de la calle Azcuénaga en la misma localidad. Tras elogiar al intendente, José Irigoyen, Valdés aseguró en la jornada que "juntos vamos a seguir proyectando hacia adelante un futuro venturoso".



Durante la mañana, Gustavo Valdés junto al intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, se dirigió a calle Guazú para dejar formalmente inaugurada la repavimentación de nueve cuadras, con el objetivo de mejorar la red vial de una ciudad histórica.



“Nosotros siempre tratamos de acompañar a las gestiones municipales”, expresó el gobernador Gustavo Valdés al momento de su alocución.



También destacó el desempeño dentro de la gestión que viene llevando adelante el intendente de la localidad diciendo: “cada vez que veníamos a Curuzú veíamos calles detonadas y tenemos que saber que hay que contar con un mantenimiento de las mismas porque no solo queremos una ciudad más linda, sino que buscamos que las obras cuenten con más durabilidad”.



“Como Provincia llevamos alrededor de 23 cuadras ejecutadas porque buscamos poner la vista por delante”, indicó recordando las acciones desarrolladas en la localidad.



Acto seguido, Valdés anunció: “vamos a agregar a estas 9 cuadras que estamos inaugurando hoy, y si seguimos vamos a apuntar a realizar otras 10 más”, compromiso que al final de la jornada redobló el mandatario.



“Curuzú Cuatiá que es una de las más lindas de Corrientes y debemos optimizar que la zona pueda estar bien y mejor”, argumentó y agregó: “vamos a seguir trabajando y gestionando con todo el equipo de la municipalidad”.



Por otro lado, el mandatario dio cuenta que actualmente “Corrientes no tiene ni un peso de deuda, es decir, la administración está saneada” pero “tenemos que invertir cada peso en educación, deporte e infraestructura”.



Para concluir, el gobernador apuntaló que la Provincia y el municipio tienen que trabajar juntos para “tener el espíritu bien arriba y construir la provincia de Corrientes donde los correntinos nos sintamos en paz y construyamos juntos el futuro”.







Trabajo mancomunado entre la Provincia y el Municipio



Al momento de su alocución el ministro de Obras, Claudio Polich sostuvo que “es una gran satisfacción inaugurar obras de estas características” y a la vez, resaltó la gestión que lleva adelante el intendente.



“Con el trabajo junto al Gobierno provincial se consiguen las cosas”, finalizó.



Ante el marco de inauguración, el intendente José Irigoyen comentó que “una de las cosas que tratamos es trabajar sobre un plan para definir las prioridades de la localidad” y agregó: “una de esas acciones era avanzar con las obras de esta calle que era una de las más viejas y deterioradas”.



“Sabemos que hay muchas demandas, pero tenemos que trabajar en un orden”, indicó el jefe comunal.



Seguidamente, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por el acompañamiento para llevar adelante estas obras. “Tenemos que trabajar en conjunto sin mezquindades porque deseamos seguir haciendo lo mejor para Curuzú”, concluyó.







Inauguración de pavimento e iluminación por calle Azcuénaga



Continuando con su agenda en Curuzú Cuatiá el gobernador Gustavo Valdés, acompañado del intendente José Irigoyen, se dirigió hasta calle Azcuénaga e inauguró cinco cuadras nuevas de pavimento e iluminación.



Allí, al tomar la palabra, Valdés indicó que estas obras de pavimentación son "complementarias de otras que no se ven, pero que son muy importantes". Se refirió así a la canalización de los arroyos Castillo, Curuzú, y El Marote, "para que la ciudad no se inunde más".



Consideró luego que concretar las mismas, "hablan de una buena administración", por lo que "vale la pena apoyar a un intendente que devuelve los impuestos en obras". Y resaltó que estas obras, además, se hayan realizado por administración, ahorrando costos de esa manera. "Está recuperando para Curuzú Cuatiá la posibilidad de que su estructura municipal pueda realizar obra pública como esta y ponerla a disposición de los vecinos para mejorar la calidad de vida", reconoció Valdés a Irigoyen.



"Trabajando con honestidad y compromiso con los vecinos podemos hacer obra pública", remarcó luego el mandatario provincial, garantizando que con el actual equipo de Irigoyen, "juntos vamos a seguir proyectando hacia adelante un futuro venturoso", confirmando que serán 20 cuadras más de pavimento para Curuzú Cuatiá con financiamiento provincial. Cabe señalar que durante la mañana Valdés había fijado su compromiso en 10 cuadras, pero al ver la eficacia del intendente Irigoyen en la ejecución de obras, decidió luego redoblar su apuesta al municipio.







Obras para mejorar la calidad de vida de los curuzucuateños



Al respecto, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, indicó que “esto es un sueño cumplido, en este mes que cumplimos 212 años de aniversario de nuestra ciudad queríamos inaugurar, en el marco de los festejos”.



Asimismo, Irigoyen resaltó que “esta obra surgió producto de la planificación que vamos haciendo año a año, y tiene 700 metros de pavimentación, más de 6 mil metros cúbicos de hormigón donde tuvo un costo de más de 35 millones de pesos que están totalmente pagados”.



Por último, el jefe Comunal agradeció al equipo del Gobierno y al jefe del Ejecutivo Provincial por “hacer un trabajo multidisciplinario”, y agregó que permanentemente Valdés “nos muestra el camino de cómo gobernar”, y en este contexto pidió un aplauso para el mandatario y su comitiva.







Pavimento, iluminación y refacción de plaza



El secretario de Obras Públicas del municipio local, Jonatan Ricciotti, explicó en el acto que esta es una obra integral que demandó una inversión de $ 35 millones, abarcando 670 metros lineales y 6.200metros cuadrados de pavimento, más la refacción integral de la plaza Cabral, también llamada la "plaza de la Estación", la reconstrucción a nueva la alcantarilla del cruce de Azcuénaga y Alberdi, y 430 metros de nuevo tendido eléctrico con columnas con la modernización de todo el alumbrado público de la zona.







Por otra parte, Valdés entrega un acordeón al músico curuzucuateño, José Pelusa Canteros.



Para dar por finalizada la inauguración, el Gobernador, junto al Intendente, realizó el tradicional corte de cinta.







Presencias



Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés; el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen; el viceintendente, Guilllermo Morandioni; la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Curuzú Cuatiá, Mariel Irigoyen; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; ministros del Ejecutivo Provincial; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; intendentes de localidades aledañas, vecinos, y demás autoridades.