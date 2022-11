Valdés participó en la recreación de la llegada de “Nuestros Héroes de Malvinas”

Martes, 15 de noviembre de 2022

El gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, participó en la tarde de este martes del acto de recreación de la llegada de “Nuestros Héroes de Malvinas”, en el marco de conmemoración donde el Ejército busca rendir honores a los veteranos y caídos en la Gesta de Malvinas.

En la Estación de Trenes, ubicada en Caá Guazú y Rodríguez Peña los Ex Combatientes de Malvinas recibieron al Mandatario provincial y al intendente de la localidad junto a los ministros de Coordinación y Planificación Miguel Olivieri; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Hacienda y Finanzas, contador Marcelo Rivas Piasentini; de Educación, Práxedes López y de Industria, Mariel Gabur; secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal y el senador provincial Henry Fick.



Desde allí iniciaron la marcha, acompañados de los vecinos y de la Banda de Música del Ejército que amenizó con la ejecución de la Marcha de Malvinas. La misma recorrió seis cuadras por Gobernador Gómez y luego continuó su marcha por la calle Berón de Astrada, otras 22 cuadras, hasta llegar al Comando del Ejército.



El gobernador Valdés y el General del Ejército, Comandante de la Primera División de Ejército General de Brigada Aldo Damián Ferrari saludaron a la tropa y a continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional.



Revalorización de las Islas



Seguidamente, el veterano de Guerra de Malvinas, soldado Clase 1963, Ricardo Flores dijo unas palabras alusivas a los 40 años de Malvinas, quien rememoró el hecho histórico y reafirmó que las Malvinas son Argentinas, explicando fundamentos geográficos, históricos y legales.



El Ex Combatiente Flores, recordó a sus compañeros caídos y que fallecieron años después de la guerra que se encuentran en la placa de bronce conmemorativa.



Además, en el acto resaltó la importancia de la Bandera de Malvinas, y explicó el significado de sus símbolos y colores. Seguidamente, explicó la historia de las Islas y de su geografía que justifican su pertenencia a la República Argentina.



“Nos esperemos a que llegue el día en que todos estos hombres que lucharon en Malvinas ya no estén para reconquistar nuestra soberanía”, resaltó Flores.



Resaltó que “hoy como aquél 1982 el pueblo de Curuzú Cuatiá nos abraza y nos acompaña y hoy hablarles me retrotrae 40 años cuando bajamos del tren” asegurando que “hoy desde los establecimientos educacionales vamos a enseñar Malvinas, no solo que hubo una guerra de grandes valientes sino también que hay unos fundamentos geográficos, históricos y jurídicos que debemos enseñar”.



Y para concluir con sus palabras el Ex Combatiente sostuvo que “tenemos que poner en el pedestal a los hombres y patriotas que re significaron la vida patriótica de la provincia de Corrientes y a la Argentina”, refiriéndose a que la historia de la lucha por Malvinas debe seguir siendo contada y estudiada en los colegios para los futuros ciudadanos comprendan el por qué deben de ser recuperadas.



Resolución



En la oportunidad, se dio lectura a la Resolución por la cual se establece el nombre histórico de Cabo Post Morten Veterano de Guerra de Malvinas, Juan Raúl Serradori a la Compañía Comando y Servicio de este Comando.



Seguidamente, descubrieron la placa conmemorativa a la fecha el General del Ejército, Comandante de la Primera División de Ejército General de Brigada Aldo Damián Ferrari junto a Claudia Serradori, familiar del soldado curuzucuateño que dejó su vida en las Islas. Luego la placa fue bendecida por Norberto Gamelio.



Además, como final de la conmemoración se realizó un minuto de silencio para recordar a los caídos en guerra.