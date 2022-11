Presupuesto 2023: Rivas Piasentini explicó en detalles ante Legisladores

Martes, 15 de noviembre de 2022

El jefe de la cartera económica correntina, acompañado por su equipo económico, se reunió con legisladores de los distintos sectores políticos de la provincia.

“El proyecto de Presupuesto es una herramienta técnica, y por esta naturaleza es importante venir y dar todas las explicaciones necesarias ante las consultas y requerimientos”, afirmó el Ministro de Hacienda y Finanzas.



Por instrucción del gobernador Gustavo Valdés, el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini dio en la mañana de este martes 15, detalles de la propuesta de Presupuesto General de la Provincia 2023 ante legisladores. El jefe de la cartera económica correntina, acompañado de su equipo económico, respondió a la convocatoria en el marco del proceso de tratamiento legislativo del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.



El ministro Rivas Piasentini expuso, explicó, respondió consultas, y aclaró los distintos aspectos a solicitud de los legisladores. La reunión se realizó después de las 10, en el Salón de Acuerdos Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura de Corrientes.



El economista correntino asistió acompañado por los subsecretarios de Hacienda Patricio Carando, y de Finanzas Héctor Ricardo Grachot, además del técnico de la Dirección General de Presupuesto Federico González Thomas.



Los legisladores presentes y partícipes, fueron diputados y senadores de todos los sectores políticos representados en la Legislatura. Estuvieron los presidentes de las cámaras de Senadores Pedro Braillard Poccard, y de Diputados Pedro Cassani.



Calidad institucional



“Venir a la Legislatura, explicar ante los legisladores sobre la propuesta de presupuesto, consideramos es un salto cualitativo en lo institucional. Abonamos la idea de que el Ministro de Hacienda concurra al recinto legislativo y quede a disposición de los diputados y senadores”, afirmó Rivas Piasentini al término de la reunión.



Herramienta técnica



“El proyecto de Presupuesto es una herramienta técnica, y por esta naturaleza es importante venir y dar todas las explicaciones necesarias ante las consultas y requerimientos”, agregó el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes.



“Esta nuestra presencia hoy aquí no es excepcional. El Gobierno Provincial a cargo del gobernador Valdés se caracteriza por abonar a la calidad institucional y en esta dirección sus colaborares actuamos constantemente. Todos los años respondemos afirmativamente a la convocatoria de los legisladores”, dijo Rivas Piasentini.



“Vemos con preocupación que desde el gobierno nacional no tengan esta misma actitud, no sigan estas mismas conductas. Nosotros, a nivel provincial siempre respondemos priorizando la institucionalidad. Esta reunión sirvió para clarificar los conceptos que se encuentran contenidos en una de las herramientas principales de la administración de las finanzas públicas”, sostuvo Rivas Piasentini.