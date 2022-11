Valdés inauguró las refacciones del Aeroclub de Curuzú Cuatiá

Martes, 15 de noviembre de 2022

Este martes por la mañana el gobernador Gustavo Valdés inauguró las refacciones del Aeroclub de Curuzú Cuatiá, obra en la que la Provincia invirtió más de 38 millones de pesos y permitirá el arribo y despegue de aviones particulares, sanitarios, de defensa y seguridad.



Los trabajos consistieron en la remodelación del hangar -de 400 m²- y de la torre de observación, así como la edificación de un salón de usos múltiples de 107 m² y un portal de acceso a la vera de la Ruta N°119.



“Esta es una obra muy importante con la cual recuperamos la infraestructura del Aeroclub y lo pusimos operativo”, manifestó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich. El presidente de la institución, Avelino Fernández, comentó que este proyecto se forjó en el 2020 y enseguida recibió el visto bueno del gobernador Gustavo Valdés, quién “nos apoyó decididamente para avanzar en esta obra que genera desarrollo económico y social para la zona”.



“Era inaceptable tener un aeródromo como este y no poder arreglar sus estructuras”, manifestó Valdés, destacando la iniciativa de la gestión del intendente Irigoyen y “el impulso de la sociedad civil” para la realización de un proyecto de refuncionalización.



“A la pasión de esta gente le sumamos los recursos de la Provincia, que siempre están disponibles para crecer. En este caso volcamos más de 38 millones de pesos en obras, que no serán las últimas”.



Valdés anunció que se realizará el cerramiento del lugar “para asegurar la pista” y expresó su deseo de que, en un futuro, haya una escuela de pilotos.



“Es fundamental que el centro-sur de la provincia tenga infraestructura como esta, especialmente porque en esta ciudad tenemos el centro oncológico más importante de Corrientes, y se necesita llevar y traer pacientes, medicamentos y otros insumos”, agregó.



Finalmente, el gobernador dijo que seguirá acompañando al crecimiento de Curuzú Cuatiá y felicitó al intendente por su gestión,



Intendente Irigoyen



Para el intendente José Irigoyen, este es un “día de alegría en el que recuperamos este importante espacio para los curuzucuateños”, agradeciendo con énfasis al gobernador Gustavo Valdés y al ministro Polich por todo el apoyo recibido, respondiendo siempre a las demandas del municipio con obras que apuntan al desarrollo y crecimiento.



Irigoyen resaltó que “es un sueño hecho realidad volver a contar con nuestro Aeroclub”, acotando que los “resultados están a la vista, no solo por la tradición e historia de este lugar, sino por la funcionalidad que brindará en los servicios, de ahora en adelante”.



Presencias



Además de las mencionadas autoridades, estuvieron ministros del poder Ejecutivo; el presidente provisional del Senado, Henry Fick; legisladores, secretarios y subsecretarios e intendentes de localidades vecinas.