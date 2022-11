Cardozo ponderó el trabajo del personal de salud en la atención de los prematuros

Lunes, 14 de noviembre de 2022

Fue al encabezar la apertura de la Semana Mundial del Prematuro en el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal. En todas las maternidades de la provincia se realizarán actividades hasta el viernes.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó hoy la apertura de las actividades por la Semana Mundial del Prematuro, que este año se conmemora desde hoy y hasta el 18 de noviembre.



En ese marco, el titular de la cartera sanitaria visitó el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal donde, al igual que en la maternidad de la Dulce Espera, del hospital Ángela I. de Llano, se realizan actividades durante toda esta semana.



“Quiero agradecerles por la tarea que realizan, me tocó en su tiempo hacerlas. Sé de lo moderno, de las cosas nuevas que implementan cotidianamente con el objetivo de mejorar la atención integral del prematuro. Me toca muy de cerca esto porque durante 20 años me dediqué a neonatología”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.



Recordó la creación del hospital materno neonatal “como una gran idea al igual que el Banco de Leche Humana y el Bloque Quirúrgico y el trabajo mancomunado entre esas instituciones es muy importante para seguir por el camino de reducir la mortalidad materno neonatal”.



En la oportunidad, estuvo presente la directora del hospital Materno Neonatal, Lilian Méndez Gallino; la jefa del Departamento Médico Asistencial, María Teresa de Sagastizabal; el personal del hospital; y familiares de bebés prematuros.



En esta institución, las actividades continuarán toda semana. Habrá charlas y proyección de videos en los pasillos sobre prevención de la prematurez y, el viernes, para culminar, se hará un encuentro donde estarán dispuestos stands de cada servicio, sorteos y entrega de recordatorios.



En la Maternidad de la Dulce Espera del hospital Ángela I. de Llano, también se llevarán a cabo diversas actividades alusivas a la fecha como: charlas para padres, talleres para el personal del hospital, y una jornada abierta de concientización con música y sorteos.



Además, el viernes 18, habrá una jornada interdisciplinaria de capacitación en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en avenida Armenia 5460, destinada al personal de salud de las maternidades de la provincia.



También habrá actividades en los distintos hospitales del interior.



DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO



Se conmemora cada 17 de noviembre para poner en manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y a sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. En Corrientes, la conmemoración se hace extensiva a una semana, la cual se destina a la concientización.