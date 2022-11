Comenzó en Corrientes el desafío Tecnicar 2022

Viernes, 11 de noviembre de 2022

La ministra de Educación Práxedes López acompañó el acto de apertura de Tecnicar 2022 “Desafío Corrientes” realizado ayer (jueves) en la costanera capitalina.

La actividad fue declarada de Interés por parte de la Legislatura Provincial a través del proyecto N° 416/22. Hoy a las 19 será la clasificación para el desafío final que comenzará a las 20.30 en Costanera Sur.



“Para mí, como ministra de Educación realmente es un día muy importante porque congregamos a los alumnos de toda la provincia”, dijo la titular de la cartera educativa Práxedes López quien resaltó: “Les traigo saludos del gobernador Gustavo Valdés que no nos acompaña hoy por razones de agenda, pero cuando iniciamos esto, que era un sueño, fue la primera persona que me dijo que había que hacer la competencia”.



Contó también que Tecnicar es el resultado del trabajo articulado entre el equipo de Educación Técnica y la Municipalidad de Corrientes. “Vamos a seguir promoviendo innovación y creatividad”, aseguró y a los estudiantes dijo: “Ustedes ya ganaron viniendo a este lugar”.



Es importante resaltar que la competencia “Tecnicar 2022- Desafío Corrientes”, toma las bases expresadas en los reglamentos técnico y deportivo del Desafío ECO YPF que se lleva adelante todos los años con las escuelas técnicas del país a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).



El espíritu de la competencia es el de inculcar a los estudiantes nociones básicas del cuidado del medio ambiente y en particular promover el aprendizaje integrado, utilizando el proceso de diseño y construcción para la aplicación de principios científicos, conceptos matemáticos y de sistemas tecnológicos.