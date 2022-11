Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

Jueves, 10 de noviembre de 2022

El ministerio de Educación, a través de la dirección de Planeamiento e Investigación Educativa en articulación con la Coordinación de Ciencia y Tecnología realizó esta tarde la apertura de la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología en la Escuela Técnica Juana Manso de la ciudad de Corrientes.



La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Práxedes López junto a los subsecretarios de Gestión Educativa, Julio Navias, Administrativa, Mauro Rinaldi, director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, presidenta del Consejo General de Educación, María Rollet, coordinador de Ciencia y Tecnología, Gustavo Berbere, rectora del establecimiento Educativo, Patricia Cheseneli, miembros del gabinete educativo, docentes, alumnos.





Durante el acto, la ministra de Educación destacó la importancia de la presencialidad y del papel fundamental de los docentes para que esta Feria de Arte, Ciencia y tecnología sea posible, así como también expresó: “Este camino que hicieron con 60 mil alumnos, nosotros tenemos 400 mil estudiantes en el Ministerio de Educación de la Provincia, me llena de satisfacción que estén aquí 105 establecimientos educativos de todos los niveles educativos”, dijo y agregó: “Corrientes en Educación está teniendo ese rumbo que deseamos entre todos, sabemos que la Ciencia, Tecnología e Investigación estuvo todos los días en el aula, este es un trabajo de un año lectivo, una muestra de lo que la Educación puede hacer con ustedes como referentes”.





“También quiero agradecer a todos aquellos que se esmeraron en llevar adelante esta feria estos dos días que más allá del resultado, el alumno tiene que aprovechar que el aprendizaje se da en forma colectiva, el aprendizaje no es autónomo es trabajar con el entorno”, aseveró la titular de la cartera Educativa Provincial.





“Hemos transitado 2 años de una crisis sanitaria donde la presencialidad no fue posible, hoy gracias a la sabia decisión de nuestra ministra de Educación estamos aquí presentes pese a que la instancia siguiente Nacional se va a realizar de manera virtual”, dijo el director de Planeamiento e Investigación Educativa y destacó la importancia del reencuentro entre docentes, estudiantes, comunidad educativa de toda la provincia. “Cada una de las producciones son el producto del trabajo del aula, del esfuerzo compartido de los intereses de los estudiantes, docentes, especialistas y sus familias, pero por supuesto que nada de ello hubiese sido posible sin el profesionalismo, el compromiso de 220 docentes evaluadores quienes con una mirada superadora se encuentran realizando tan compleja tarea. Esta feria se inicia en instancia escolar involucrando a más de 60 mil estudiantes, con 2500 trabajos de los cuales 400 pasaron a instancia zonal y hoy se encuentran 105 de ellos".





En este sentido Simonit insto a los alumnos a sentirse orgullosos de los logros obtenidos “deben sentirse felices por haber sido acompañados por sus directivos y docentes, deben transitar con alegría estos 2 días de jornadas, es el lugar propicio para poner en acción las capacidades para poder demostrar lo que realmente saben y por supuesto para seguir aprendiendo de cada uno de los trabajos de sus pares”.





Con la participación de 105 trabajos de alumnos de toda la provincia de los distintos niveles, se desarrolla la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología hasta las 19 horas y mañana de 9 a 18 horas en la Escuela Mans