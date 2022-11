EEUU: Los republicanos se acercan a la mayoría en la Cámara Baja del Congreso

Jueves, 10 de noviembre de 2022

El control del Congreso determinará el margen de maniobra de Biden para sacar adelante su agenda legislativa en los dos años que le restan a su mandato.





Los republicanos estaban este jueves más cerca de lograr un ajustado control de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, mientras la mayoría en el Senado dependía de unas pocas y reñidas carreras tras las elecciones de mitad de mandato.



Aunque parciales, los resultados de los comicios ya contradijeron expectativas de una aplastante derrota del Partido Demócrata del presidente Joe Biden, debido al malestar con la alta inflación y con su gestión en sus dos primeros años de mandato.



Cualquiera de los dos partidos podría conseguir la mayoría en el Senado con triunfos en Nevada y Arizona, donde el recuento seguía muy parejo, aunque ya se vislumbraba la posibilidad de que su control se decida en un balotaje en Georgia el mes que viene.



Según proyecciones de medios estadounidenses, ni el candidato demócrata Raphael Warnock ni el republicano Herschel Walker lograron suficientes votos en Georgia como para evitar una segunda vuelta el 6 de diciembre por esa banca clave del Senado.



Hasta este jueves por la tarde, los republicanos controlaban 49 bancas del Senado y los demócratas, 48, sobre un total de 100 luego de las elecciones del martes pasado, en las que se pusieron en juego 36 bancas de la cámara alta.



En la Cámara de Representantes, donde se renovaron sus 435 escaños, los republicanos estaban este jueves con 209, a nueve de alcanzar la mayoría de 218, mientras los demócratas sumaban 192, según proyecciones de CNN.



De las 35 carreras por bancas de la cámara baja que aún no estaban definidas, los demócratas lideraban el conteo en 24 y los republicanos, en 11, según la cadena de noticias.



Joe Biden no fue derrotado de forma aplastante, pero perdió la Cámara Baja y aún no se define el Senado. Foto AFP



Los demócratas necesitaban 27 bancas para llegar a la mayoría de 218 y retener el control de la Cámara de Representantes. El partido del presidente llegó a los comicios con 222 votos en la cámara baja y una ventaja técnica de uno en el Senado.



El control del Congreso determinará el margen de maniobra de Biden para sacar adelante su agenda legislativa en los dos años que le restan a su mandato de cuatro.



Los republicanos prometieron obstruir las prioridades de Biden y lanzar investigaciones contra él y su familia en caso de ganar la Cámara de Representantes, mientras, con el control del Senado, podrían impedir al presidente nombrar jueces.



"Sin importar lo que muestre el escrutinio final de estas elecciones, y aún hay algunos recuentos en marcha, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos", dijo Biden ayer en sus primeras declaraciones públicas después de los comicios.



“El pueblo estadounidense dejó claro, creo, que espera que los republicanos estén preparados para trabajar conmigo también", agregó.



Los demócratas tuvieron un desempeño mucho mejor que el que indica la historia de estos comicios, que casi siempre favorecen al partido que está en la oposición.



Aunque los republicanos tomaran la Cámara de Representantes, no será por un margen tan amplio como en otras elecciones de mitad de mandato.