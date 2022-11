El Gobierno Provincial anunció una Jornada Malvinizadora, cultural y musical, inédita en el país

Jueves, 10 de noviembre de 2022

El domingo 20 de noviembre, jornada en la que se celebra el “Día de la Soberanía Nacional” y en conjunción con el año del 40º aniversario de la “Gesta de Malvinas”, la Dirección Provincial Malvinas Argentinas y el Ministerio de Seguridad, desplegarán el evento musical y cultural denominado “Las Malvinas Rugen en Corrientes”.

La cita será a partir de las 10 de la mañana y hasta cerca de la medianoche en el Paseo Iberá ubicado en la bajada del Puente General Belgrano, en Costanera Sur.



Con entrada libre y gratuita al público en general, se realizarán distintas actividades en simultáneo, con el objetivo de Malvinizar y reconocer el trabajo de músicos, bandas de Rock y Metal, artistas plásticos y productores de documentales de la zona, que han homenajeado a la “Causa Malvinas” desde su visión artística.



El lanzamiento del evento se desarrolló esta mañana en el Salón Verde de Casa de Gobierno, encabezado por el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, acompañado por el titular de la Dirección Provincial de Malvinas Argentinas, José Galván y en carácter de organizador, Leonardo Julio “Puma” Tabossi, quien ofreció un detallado informe de las actividades previstas.



También estuvieron presentes, el Jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, demás autoridades de la cartera de Seguridad, Ex Combatientes en Malvinas y referentes del Colegio de Abogados de Corrientes.



Este espacio reunirá a las Bandas de Metal y Rock de la Provincia de Corrientes y la región que llevan en su cancionero, alguna composición musical homenaje a la gesta histórica nacional tan senda.



Esta acción paralela de registro audiovisual de rock y metal en vivo, tendrá su cierre con la presentación en vivo de “Raza 1982". Esta banda bonaerense es emblemática a nivel nacional por el alto contenido patriótico presente en las letras de sus canciones.



Esta gran Jornada cultural y musical Malvinizadora –inédita en el país- se realiza gracias al apoyo del Gobierno Provincial, la municipalidad de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, a la vez que cuenta con el fuerte apoyo de la vicegobernación de la Provincia, en la persona de Pedro Braillard Poccard.



En el marco de la presentación, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, ratificó que la causa Malvinas es “política de estado en la gestión del gobernador Gustavo Valdés” y con este tipo de eventos “buscamos mantener viva la memoria y sensibilizar a 40 años de aquella Gesta”.



Por su parte, José Galván expresó que uno de los objetivos es que esta Jornada “quede como una fecha fija, para poder realizarla sin interrupciones todos los años, en el marco del Día de la Soberanía Nacional”, fundamental, según sus palabras para fortalecer la reivindicación de “nuestros derechos soberanos sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.



Para concluir, Galván destacó el pleno acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés no solo con la causa de Malvinas, sino con los Ex Combatientes de toda la Provincia, a la vez que comentó que una delegación de Corrientes se encuentra participando de las Olimpíadas Nacionales en Rosario.



Actividades previstas



En la “Jornada Malvinizadora” se realizarán las siguientes actividades el domingo 20 de noviembre, para lo cual se presentarán dos escenarios:



En el escenario 1, el telón se levantará a partir de las 16 y el acto central está previsto para las 16.



Habrá chamamé en vivo y proyección de documentales. Se trata de un programa pensado para el público en general y las familias que asistan al evento. Se dispondrá un escenario con pantalla gigante donde se proyectarán, además de las presentaciones de conjuntos y artistas chamameceros, documentales malvineros de productores locales.



Se desplegará la proyección de los siguientes documentales “Dos Mochilas” , de Juan Aguirre y Carlos Pino y “Nuestro Nombre es Milagro”, realizado por la UNNE, a través de Cynthia Jara, Diego Petruszynski y Natacha Espinoza.



Continuará con “Entre Héroes” de Víctor Falcón, “Malvinas, El regreso”, dirigida por Ignacio Villanueva de Paso de los Libres; Podcast Malvinas, Combate Eterno: A 40 años del final de la guerra”, producido por Gustavo Lezcano y presentado en Radio Dos y en las webs de la emisora y de diario Época.



Luego se presentarán Muestras Arscas, Muralismo en vivo a cargo de Maas Rauber (pintura con aerógrafo en gran escala); Muestra de fotografías de Malvinas de Carlos Pino y está abierta la convocatoria a la exhibición libre de dibujos alegóricos a la gesta y al evento, para todos los artistas que quieran exponer sus obras.



En tanto, en el escenario 2, con registro audiovisual en contexto de recital, desde las 10 de la mañana exhibirán su repertorio distintas bandas, totalizando 27 canciones malvineras.



El cierre está programado para las 22, con la presentación de la banda “Raza 1982”. Habrá también choripán de camaradería entre bandas y Ex Combatientes, durante toda la jornada, según lo anunció la organización.