Valdés anunció una megainversión público – privada para la refuncionalización de la Ex Unidad Miércoles, 09 de noviembre de 2022 “La decisión política es que todo este edificio quede por siempre en el patrimonio de los correntinos: 18 mil metros cuadrados para uso público”, remarcó el primer Mandatario en la oportunidad, respecto a la megainversión que se concretará

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles en Casa de Gobierno, el acto de presentación del proyecto de refuncionalización de la Ex Unidad Penal Nº1, que tiene como objetivo crear un polo de innovación y desarrollo estratégico para Corrientes, en el predio que cuenta con una ubicación privilegiada y una importante carga histórica, a fin de destinarlo a lograr un nuevo atractivo que potencie la cultura, el turismo, la gastronomía y el comercio, tanto para la ciudad Capital como para la Provincia.



El proyecto denominado “La Unidad”, contempla la creación de 4 espacios de usos diversos y complementarios: un Centro de la Innovación que concentrará actividades innovadoras de instituciones públicas y privadas relacionadas a través de la tecnología, el aprendizaje y el emprendedurismo; un Museo de la Prisión y Centro de Ciencias; un Polo Gastronómico; y un Centro de Compras. En el inicio del acto, que tuvo lugar en Salón Amarillo, se procedió a dar lectura el Decreto Nº3203 firmado por el gobernador Valdés, mediante el cual se dispone que el inmueble donde funcionaba la Ex Unidad Penal Nº1 tenga como destino la realización del proyecto de obras de refuncionalización, urbanización y modernización con infraestructura social, cultural y turística integradas en un Centro de Innovación y Desarrollo.



Este proyecto posiciona a la Capital a la vanguardia en temas de innovación y va a potenciar el desarrollo tecnológico, científico y socioeconómico de todos los correntinos. Tiene su razón de ser en una mirada innovadora sobre la importancia de reutilizar antiguos edificios poniendo en valor las estructuras con valor patrimonial y creando así nuevos usos que permitan su mantenimiento y preservación en el tiempo.



El mismo forma parte de la estrategia plasmada en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Corrientes, documento de planificación urbanística consensuado con las distintas secretarías municipales, instituciones y otros organismos que aportaron a la visión que se desea de la Capital, donde se define las estrategias y proyectos prioritarios con un horizonte de 10 a 30 años. En este marco, se propondrá una normativa especial relativa al proyecto “La Unidad”, para garantizar las necesidades de uso y las características urbanísticas y constructivas.



“Es fundamental que tengamos una idea de lo que hicimos, pero fundamentalmente es bueno que tengamos una idea de lo que vamos hacer”, fueron las palabras con las que inició su discurso el Gobernador. De esta manera, prosiguió: “Llegar a este punto de instancia implicó para la Provincia un esfuerzo enorme, que fue generar infraestructura donde se respeten los derechos humanos a través de la inversión del Gobierno de Corrientes en un nuevo sistema penitenciario”, y agregó respecto a la nueva Unidad Carcelaria, que “lo hicimos en tiempo récord, en pandemia, pero pudimos mudar esta vieja Unidad Penitenciaria a un lugar diferente, pero con otras condiciones”.



Luego, afirmó que “la decisión política fue que todo este edificio quede por siempre en el patrimonio de los correntinos: 18 mil metros cuadrados para uso público, y para funcionamiento de la ciudad”, en el contexto de crecimiento que atraviesa la Capital, “gracias a un gran trabajo coordinado con la Municipalidad”. En esa línea, Valdés repasó que “estamos reestructurando toda la Costanera General San Martín, donde es importante la inversión del Gobierno provincial”.



En referencia al proyecto en cuestión, contó que al momento de encargar al ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, para ponerse al frente del mismo, le pidió que estén dentro de determinados parámetros. Detalló: “primero, que no sea para viviendas; que le demos un uso combinado; que no sea exclusivamente para Museo; que esté utilizado en distintos horarios; y que podamos mudar al predio un Centro de Tecnología avanzado que sea de propiedad de la Provincia; pero además de inversión pública, que también haya inversión privada”.



Gustavo Valdés cree “que es una excelente propuesta para la ciudad: sé que vamos a tener que poner proa hacia este lado, porque va a llevar tiempo, pero es fundamental que tengamos proyectos, objetivos y que realmente todos los correntinos podamos disfrutar de esta hermosa infraestructura”.



Vignolo detalló los alcances del proyecto



El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, dio a conocer mediante la proyección de un power point en pantalla gigante, los detalles del proyecto, expresando en primer lugar que la iniciativa surge de la tarea encomendada por el gobernador Valdés para lo cual se conformó un equipo interdisciplinario, integrado por distintas áreas del Gobierno provincial, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Municipalidad de Corrientes. Seguidamente, exhibió y explicó de manera detallada los alcances del proyecto denominado “La Unidad” que se divide en distintos ítems:



INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA CORRIENTES



“La Unidad”, recibe su nombre en el origen del predio: la Unidad Penal N°1 de Corrientes. Es un proyecto destinado a unir distintas cuestiones de innovación y conocimiento, comerciales, gastronómicas y turísticas. La “U” representa las 2 torres que presiden el acceso principal y además la unión de componente histórico y futuro.



La innovación será uno de los pilares de las nuevas actividades de investigación y desarrollo público - privado. Estará emplazada en una ubicación estratégica: el predio de la antigua Unidad Penal Nº1 de la ciudad de Corrientes, un edificio histórico construido a fines del siglo XIX.



Se trata de uno de los últimos predios disponibles de gran tamaño, propiedad de la Provincia. Rodeado por amplias zonas residenciales, el río Paraná, la avenida 3 de Abril, amplios espacios verdes, la costanera y las playas.



Constituye una oportunidad para el desarrollo de un espacio con mixtura de usos, destinado a correntinos y visitantes.



HISTORIA Y ANTECEDENTES



La ciudad de Corrientes, con 434 años de historia, atesora edificios emblemáticos como el de la ex Penitenciaría. El edificio fue construido en 1888 por el ingeniero Juan Col, en una época donde el especialista comenzó a realizar obras en la ciudad.



La tipología de construcción es similar a un castillo o fortaleza y responde a la funcionalidad que se requería en ese momento histórico: brindar seguridad. En esa época, el edificio se ubicaba en una zona despoblada del ejido de la ciudad y lejos del casco céntrico, por lo que resaltaba su fachada emblemática y monumental que inclusive llegó a ser considerada en el imaginario colectivo como la bastilla correntina, por su reminiscencia medieval.



En un espacio de casi 2 hectáreas, el edificio cumplió con las pautas carcelarias de ese momento, una arquitectura muy simbólica que fue utilizada de manera similar en otras ciudades y países. Con el paso del tiempo, la ciudad se fue extendiendo, rodeando el edificio que continuó su función hasta el 2021, ya que, en septiembre de ese año, se inauguró la Unidad Penal N°1 en San Cayetano, un nuevo centro de detención que se construye por la necesidad de generar un espacio y edificio más amplio y con mejores condiciones.



Actualmente, Corrientes cuenta con el Centro Penitenciario más moderno y seguro de la región. Con 1.7000 metros cuadrados de superficie cubierta y capacidad para 720 internos, cuenta con los mejores servicios para reinserción de reclusos.



Luego del traslado de la Unidad Penal N° 1 al nuevo emplazamiento, en abril de 2022, el inmueble ubicado sobre avenida 3 de abril, es destinado a obras de urbanización y modernización de la zona, por medio del Decreto Nº 1022 del gobernador Gustavo Valdés. Desde entonces, el mismo está a cargo del Ministerio Secretaría General de la Gobernación.



ENTORNO URBANO



Se trata de uno de los últimos predios disponibles de gran tamaño y ubicación privilegiada propiedad de la Provincia. Rodeado por amplias zonas residenciales, el río Paraná, la avenida 3 de Abril y amplios espacios verdes.



Constituye una oportunidad para el desarrollo de un espacio diverso en cuanto a sus múltiples usos para los correntinos y para los visitantes, que será además un atractivo visual al ser el punto de bienvenida a la ciudad desde el puente General Belgrano, por donde transitan 7,7 millones de vehículos al año.



El predio de la antigua Penitenciaría, linda al oeste con el predio del Regimiento de Infantería N°9 y al este, con el barrio Brigadier Pedro Ferré. Posee una superficie aproximada de 18.690 m2 de terreno y en su interior alberga un edificio cuya fachada principal se considera de alto valor patrimonial.



PATRIMONIO PARA PRESERVAR



El proyecto contempla preservar la fachada del edificio y el pabellón central (panóptico), fortaleciendo así su singularidad, su valor histórico y arquitectónico, para continuar siendo un testimonio de la memoria de la ciudad. La reutilización arquitectónica es uno de los procesos más recurrentes aplicados en el mundo de la construcción en la actualidad, debido principalmente a la cantidad de inmuebles que albergan las ciudades y que precisan de una actualización por su estado de deterioro o simplemente por haber quedado obsoleto a las necesidades de la ciudad.



La reutilización del edificio de la Unidad Penal a través del Proyecto “La Unidad”, revitalizará las áreas que lo rodean, los barrios aledaños e incluso dinamizará las relaciones sociales de su entorno. Por las nuevas funciones que tendrá en cuanto a lo cultural, turístico, innovación y ciencia, potenciará los valores culturales de los correntinos hacia la diversidad y la pluralidad.



En base a un relevamiento exhaustivo, verificando los muros originales, se está trabajando en una propuesta de restauración que rescate colores originales, características, revoques, carpinterías, toda la composición original, incluso se recompondrán antiguas torres que fueron en su momento demolidas. Es muy importante tener en cuenta que lo que se va a recuperar es el volúmen original con sus características y sus colores: la parte interior de este volumen fue agresivamente intervenida en el tiempo y será adaptada a nuevas funciones.



Con respecto al Panóptico se realizará un método de trabajo similar comprendiendo las características espaciales que tiene el edificio, con una recuperación integral del exterior y de las cubiertas y se respetará la característica de ser un espacio central en doble altura. Todo ello se adaptará posteriormente para que albergue su nueva función de museo y centro de ciencias.



MASTERPLAN



El proyecto contempla la creación de 4 espacios de usos diversos y complementarios: un Centro de la Innovación que concentrará actividades innovadoras de instituciones públicas y privadas relacionadas a través de la tecnología, el aprendizaje y el emprendedurismo, un Museo de la Prisión y Centro de Ciencias, un Polo Gastronómico y un Centro de Compras.



Abarca un total de 2 manzanas, preservando la fachada original donde se ubicará el Polo Gastronómico, conservando también el edificio Panóptico, donde se ubicará el Museo y Centro Interactivo de las Ciencias. En el espacio restante se distribuirán los edificios del Centro de Innovación y el Centro de Compras. Todos los edificios estarán comunicados por espacios verdes abiertos y de uso peatonal.



CENTRO DE LA INNOVACIÓN



Un nuevo espacio en la ciudad destinado a impulsar un ecosistema de innovación. El Centro de la Innovación de “La Unidad” será creado para impulsar la cultura de innovación y colaboración de la región.



Tendrá como objetivos: Fomentar la experimentación y proteger las ideas en un espacio seguro, abierto a la participación. Fomentar la mentalidad abierta, la transparencia y la inspiración a través del trabajo. Proporcionar recursos tecnológicos y servicios accesibles en un mismo espacio, que puedan ser compartidos por varias instituciones. Propiciar acceso a expertos en diversas temáticas, para compartir conocimientos y oportunidades de aprendizaje.



Todo ello para fomentar un ecosistema y entorno enriquecedor, de incubadora, donde los equipos de trabajo de las instituciones y empresas participantes puedan poner a prueba y desarrollar sus ideas, fomentar la curiosidad, la experimentación y la colaboración.



Para crear el ecosistema de innovación, el espacio y sus funciones se vuelve fundamental, por ello se propone la creación de dos edificios que promuevan:



-La creación de entornos colaborativos y sociales para fomentar las interacciones planificadas e imprevistas a lo largo de la jornada laboral.



-Aprovechar el espacio para reforzar las relaciones y generar confianza.



-Proporcionar entornos informales en los que los trabajadores puedan desconectar y concentrarse.



El Centro de la Innovación será un espacio físico que, por sus características de proximidad y conectividad, promoverá un ambiente propicio para la interacción, el aprendizaje, y la construcción de una comunidad colaborativa de conocimiento e innovación, público - privada, en donde la academia, el sector empresarial, los centros de investigación, y de emprendedorismo, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas potenciarán su talento y creatividad.



Se invitará a participar bajo modelos de radicación, acuerdo, inversión o alquiler de espacios físicos a: facultades de la UNNE y sus centros de investigación, postgrados y doctorados. Universidades privadas, locales y regionales. Empresas del sector tecnológico y de innovación. Centros de investigación públicos y privados regionales. Instituciones de innovación. Espacios de trabajo colaborativo. Centros, incubadoras de emprendedores. Organismos nacionales e internacionales. Instituciones financieras. Actividades de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Otros sectores que se prioricen.



Serán invitados a firmar un Pacto de la Innovación, comprometiéndose a fomentar el ecosistema de innovación con acciones proactivas. El diseño será un conjunto de edificios modernos y con alta tecnología basados en la construcción sustentable.



En el Panóptico de “La Unidad” se proyecta:



-Museo de la Cárcel: Se propone crear un espacio que invite a comprender cómo fue la vida en la prisión a través de los años.



-Centro Interactivo de las Ciencias: Será un espacio interactivo de promoción de la ciencia y la tecnología con foco en la Física, Química, Biología y Matemáticas. Tendrá espacios lúdicos y salas de prototipado, recorridos permanentes y muestras itinerantes.



-Tienda Temática: Siguiendo el modelo de la mayoría de los museos, la tienda ofrecerá productos inspirados en las temáticas abordadas.



El objetivo de estos espacios en “La Unidad” será el de ofrecer al visitante fuentes diferentes de aprendizaje y promoción de la cultura científica con fines pedagógico - didácticos.



POLO GASTRONÓMICO



Se ubicará donde se emplaza el antiguo edificio de la penitenciaría que conservará su fachada original restaurada. Se propone como un lugar de encuentro a través del cual se potencia la experiencia de compartir alimentos en comunidad, estrechando vínculos y fortaleciendo la identidad cultural local.



Un espacio para el desarrollo de la gastronomía de la región, siguiendo el modelo de Cocineros del Iberá y otras manifestaciones locales. Además de los platos tradicionales ofrecerá opciones más modernas y habituales, comidas étnicas y de colectividades.



La experiencia gastronómica se complementará con tiendas de bebidas especializadas. Potenciará la industria gastronómica correntina y será un importante atractivo turístico y cultural donde se realizarán eventos y ferias tradiciones locales y su diversidad, aprovechando y premiando la autenticidad.



CENTRO DE COMPRAS



Se propone un Paseo de Compras a cielo abierto con espacios cubiertos y áreas comunes en exteriores rodeadas de espacios verdes contiguo al Polo Gastronómico y un Centro Comercial cerrado en un edificio independiente. Ambos alojarán locales comerciales de diversos rubros además de servicios, ofreciendo 2 opciones de locación diferentes: en ambiente cerrado o en exteriores.



ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS



“La Unidad” tendrá una importante capacidad de estacionamiento (20% de la superficie más los previstos en los edificios).



Se dará apertura a la calle Rivadavia que dará mayor accesibilidad al emprendimiento. Se privilegiarán los espacios verdes de uso público (35%). Se incentivará el funcionamiento de servicios de horario extendido.



PARTICIPACIÓN PRIVADA



El proyecto se encuentra abierto a la participación privada bajo las siguientes figuras jurídicas, complementarias y aplicables a las fases de construcción y operación:



- Licitación Pública. El proceso se rige por la Ley de Administración Financiera.



- Iniciativa Privada. Presentación de propuesta bajo la figura establecida en la Ley de Iniciativa Privada.



- Constitución de Fideicomiso. En el marco del Código Civil y Comercial de la Nación.



- Licitación de Concesiones de Uso.



Presencias



También estuvieron presentes en el acto, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete provincial; interventores y administradores de entes autárquicos; legisladores nacionales y provinciales; el viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, el rector de la UNNE, Omar Larroza; autoridades comunales, intendentes de localidades del interior, empresarios y público en general.







TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO El Ejecutivo envió a la Legislatura el Presupuesto 2023 con un cálculo de $ 505 mil millones

Tomó estado parlamentario el proyecto de Ley del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial correspondiente al Ejercicio Económico 2023, pasando a la comisión de Hacienda para el inicio del análisis respectivo. EL PROYECTO CONTEMPLA PRESERVAR LA FACHADA DEL EDIFICIO Valdés anunció una megainversión público – privada para la refuncionalización de la Ex Unidad

“La decisión política es que todo este edificio quede por siempre en el patrimonio de los correntinos: 18 mil metros cuadrados para uso público”, remarcó el primer Mandatario en la oportunidad, respecto a la megainversión que se concretará ELECCIONES EE.UU. Maura Healey ganó en Massachussets y se convirtió en la primera gobernadora lesbiana de Estados Unidos

El republicano Ron DeSantis fue reelecto en Florida y se fortaleció de cara a las presidenciales del 2024. TRANQUILO Recibieron con huevazos al rey Carlos III en una ciudad británica

El rey Carlos III fue recibido a huevazos en una visita a la ciudad de York junto a la reina Consorte, Camila. “Este país fue construido con la sangre de la esclavitud”, se le escuchó decir al hombre que, de forma solitaria, lanzó tres proyectiles. Guerra Rusia-Ucrania Vladímir Putin anunció que se retiren tropas de la ciudad de Jersón

En un giro que no estaba previsto por el devenir de los hechos en la guerra entre Rusia y Ucrania, el ejército del Kremlin anunció que retira sus tropas de la ciudad de Jersón, que es la única localidad que fue ocupada desde el inicio del conflicto,