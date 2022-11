Maura Healey ganó en Massachussets y se convirtió en la primera gobernadora lesbiana de Estados Unidos

El republicano Ron DeSantis fue reelecto en Florida y se fortaleció de cara a las presidenciales del 2024.



El republicano Ron DeSantis fue este martes reelecto gobernador de Florida, mientras que el estado de Massachussets eligió a Maura Healey, la primera gobernadora abiertamente lesbiana de Estados Unidos, según proyectaron cadenas de noticias de ese país.



Healey, fiscal general demócrata de Massachussets, de 51 años, derrotó al candidato republicano Geoff Diehl, un ex legislador estatal apoyado por el expresidente Donald Trump, proyectó la cadena CNN.



Su elección devuelve la gobernación al control demócrata luego de ocho años de gobierno republicano bajo Charlie Baker, quien no buscó su reelección en el estado de la costa este.



En Florida, en tanto, DeSantis, que se hizo conocido por su oposición a la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus y su oposición al aborto y a la educación sexual integral, derrotó al ex gobernador floridano demócrata Charlie Crist.



Se espera que, revalidado en su cargo de gobernador, DeSantis, de 44 años, centre su futuro en una posible candidatura presidencial en 2024.



Esto podría enfrentarlo en la interna republicana al ex presidente Donald Trump, que la semana próxima hará un "gran anuncio", que se espera sea el de su precandidatura.



En la campaña electoral, DeSantis dedicó poco tiempo a Crist y, en cambio, se centró en críticas al presidente Joe Biden y en las cuestiones de debate nacional.



En un segundo mandato, DeSantis prometió eliminar permisos para portar armas de fuego y "ampliar aún más las protecciones provida", aunque no ha dado más detalles.



DeSantis fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes, fue reelegido dos veces, aunque renunció a su tercer mandato antes de tiempo después de ganar la nominación republicana para gobernador en 2018.



En esa primaria, DeSantis derrotó a un candidato respaldado por el establishment republicano gracias al respaldo de Trump.



Los estadounidense votaron este martes para renovar el Congreso y elegir a los gobernadores de 36 de los 50 estados.



La cadena CNN también proyectó la reelección de la gobernadora republicana de Alabama y de los gobernadores republicanos de Carolina del Sur y Tennessee y New Hampshire.