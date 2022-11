Los ríos Paraná y Uruguay continúan en aguas medias

Lunes, 07 de noviembre de 2022

El río Paraná y el río Uruguay se mantienen en aguas medias, señaló el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) publicado por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) en su sitio web www.icaa.gov.ar



El tramo correntino-paraguayo del Paraná, sin eventos significativos. El caudal entrante al embalse de Yacyretá promedió 17.390 metros cúbicos por segundo (3% de disminución), ubicado ya por debajo de los 17.500 metros cúbicos por segundo. Se espera una leve tendencia descendente. La descarga promedio 17.560 metros cúbicos por segundo (un 8% menos). El promedio semanal resulta un 62% superior al correspondiente promedio de la misma semana en 2021.



En la confluencia de los ríos Paraná-Paraguay, predominó una leve tendencia descendente. Se mantiene la condición en aguas medias. Los promedios semanales fueron 4,63 metros en Corrientes y 4,58 metros en Barranqueras. Significa un descenso promedio del orden de 0,18 metros. Dependerá de la persistencia de lluvias significativas sobre la región de respuesta rápida la posibilidad de quedar en forma estable en la franja de aguas medias.



El caudal entrante al tramo argentino del río se ubicó el 6 de noviembre, próximo a los 20.500 metros cúbicos por segundo en leve disminución. Los niveles en esta confluencia se ubican en el orden de 2,55 metros por encima de los respectivos promedios en igual semana de 2021. En noviembre el promedio mensual en Corrientes sería de 4,20 metros. Significa 0,50 metros por encima de los valores medios del período 1995-2021. Resultaría superior al promedio observado en el mismo mes en 2021 en 2,63 metros.



Se asigna una muy baja probabilidad de retornar a condiciones de bajante severa, como la observada en enero de este año. No obstante, la tendencia climática actualizada, con horizonte de pronóstico al 31 de enero 2023 no permite esperar un cambio importante en las expectativas. No se espera aún un rápido retorno a una condición normal estable.



Los niveles continuarían ubicados en la franja de oscilación en aguas medias. En Goya el nivel descendió 0,19 metros en la semana. Registra el 6 de noviembre 4,40 metros y un promedio semanal de 4,46 metros (solo 0,03 metros de descenso promedio). Promediaría en noviembre 4,25 metros (0,37 metros por encima del promedio desde 1997).



Mientras que en la cuenca media del río Uruguay, no se registraron eventos importantes. El aporte en ruta a todo el tramo medio del río se ubica en un valor muy inferior a los 1.000 metros cúbicos por segundo, sin tendencia. En Paso de los Libres el nivel se mantiene oscilante próximo a los 3,00 metros. Continúa en aguas medias. El caudal promedio en la semana 3.320 metros cúbicos por segundo. Es un 35% menos que en la semana anterior y un 4% mayor que el promedio en igual semana de 2021. La tendencia climática indica predominio de lluvias inferiores a las normales a normales en el trimestre al 31 de enero 2023 sobre la cuenca media y alta. Se mantendrá la atención especialmente en los eventos de corto plazo.