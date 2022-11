Valdés: "Corrientes es la primera potencia productora de búfalo de la Argentina"

Viernes, 04 de noviembre de 2022

El gobernador, Gustavo Valdés, estuvo presente en la apertura de la 6° edición de la Fiesta Provincial del Búfalo que se llevó a cabo este mediodía en la Sociedad Rural de General Paz, en Caá Catí. En este contexto, el jefe del Ejecutivo Provincial ponderó los beneficios económicos y productivos que la cría de búfalos logra generar para Corrientes.

Luego de una jornada matutina intensa de trabajo y de inauguraciones en Mburucuyá, el gobernador Gustavo Valdés arribó en horas del mediodía al Predio de la Sociedad Rural de Caá Catí para encabezar junto al intendente de esa localidad, Jorge Meza el acto de apertura de la 6° edición de la Fiesta Provincial del Búfalo.



Valdés



Al dejar inaugurada la sexta edición de la Fiesta Provincial del Búfalo el gobernador Gustavo Valdés señaló la importancia de reflexionar hacia dónde vamos y aseguró que “el recurso primordial de la Argentina para competir en el mundo es la carne argentina, de máxima calidad y que muchos países quisieran tener el potencial productivo y genético que tenemos los argentinos y Corrientes es la tercera productora nacional y somos una de las provincias que tiene mejor genética tal vez en Brangus y Braford y que tiene congresos mundiales de esas razas”.



“Podemos decir con orgullo que nosotros acá en Corrientes tenemos una asociación muy fuerte con el campo, estamos identificados con el campo correntino y tenemos que decir que nosotros somos el campo argentino”.



Asimismo, Valdés reflexionó en la evolución productiva que “con más de 5 millones y medio de cabezas estamos generando más de 1 millón de terneros por año que tenemos en la provincia de Corrientes, con campos que dan más rinde pero teníamos en algún momento los campos del Norte que tenían menos rinde, eran campos que tenían más lagunas o típicos humedales pero a partir de visionarios, de gente que ha comenzado a innovar en producción comenzamos a tener la introducción del búfalo como un complemento a la producción vacuna en nuestro norte correntino fundamentalmente y eso ha logrado que nuestros campos del norte comiencen a tener mejor producción”.



Recordó que “la última vez que vine a esta fiesta antes de la pandemia, conversábamos con Noguera y nosotros no éramos la primera potencia productora bufalina, quedábamos atrás de otras provincias” y “hoy podemos decir con orgullo que sin lugar a dudas Corrientes es la primera potencia productora de búfalo de la República Argentina y su epicentro es Caá Catí, provincia de Corrientes”.



Seguidamente el Mandatario provincial felicitó: “A todos los hombres que trabajan en el campo y fundamentalmente a nuestras mujeres porque son los que todos los días de sol a sol están trabajando para lograr el producto que nosotros tenemos” destacó y luego amplió su concepto y dijo: “Somos la provincia que tiene la mayor cantidad de productores de búfalo, que avizoran un futuro venturoso pero tenemos que trazar nuevas metas, no nos podemos quedar solamente con la producción de carne y la producción de proteína tenemos que animarnos a evolucionar a dar los pasos hacia adelante, hacia la industrialización, no podemos esperar que vengan de otros lugares o de otras latitudes o del norte del mundo a decir que nosotros tenemos potencialidad en lechería, tenemos que avanzar en industrializar y agregarle valor a nuestros productos, para eso tenemos recursos y hay que dar el paso” enfatizó el gobernador.



Finalmente instó al intendente a “seguir trabajando en las áreas de producción y turismo que tienen que ver con lo que nosotros soñamos; una provincia de Corrientes más productiva, más próspera, no importan las dificultades económicas que tenemos hoy, de inflación que está carcomiendo los bolsillos y que está golpeando fuerte a la producción” y añadió que “nosotros somos correntinos, somos gente aiteba, gente de cuero duro como el búfalo y tenemos que levantar la mirada hacia el futuro, siga apostando que ese es el camino: la industria, la producción, la educación porque solamente así vamos a salir adelante”.



Jaime Salinas



Al tomar la palabra el presidente de la Sociedad Rural de General Paz, escribano Jaime Salinas dijo: “En nombre de la Sociedad Rural quiero darle la bienvenida a esta nuestra casa a esta 6° edición de la Fiesta Provincial del Búfalo” y añadió que “logrando el encierre de más de 1000 cabezas en nuestro predio y nos sentimos muy complacidos de recibirlos a todos y muy especialmente al Gobernador por su grata presencia”.



También el presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB), Félix Noguera dio la bienvenida a los presentes y les expresó que “esperemos que sea una buena fiesta y que todo el mundo disfrute”.



Jorge Meza



El intendente de Caá Catí, Jorge Meza manifestó que “venimos trabajando en una agenda turística desde hace mucho tiempo y tiene a lo largo del año, muchos eventos, pero sin dudas, esta Fiesta Provincial del Búfalo es una fiesta particular que viene creciendo a pasos agigantados más allá de su corto tiempo o historia”.



Seguidamente, el Jefe Comunal, destacó que “esta fiesta tiene dos objetivos que creo no confundirme ni equivocarme tiene trazado este Gobierno Provincial de la mano del Gobernador, la producción y el Turismo” y agregó que “por eso esta Fiesta también involucra al sector privado y al sector público, tanto en su organización como también en la elaboración del calendario anual que tenemos en materia bubalina”.



Por último, Meza agradeció a los productores bubalinos por el acompañamiento de todo el año en Caá Catí y porque siempre vienen apostando a la producción y a la economía regional y local”.



Marcelo Breard



En su carácter de Delegado de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, Marcelo Breard dio la bienvenida al gobernador Gustavo Valdés y a todos los presentes a esta sexta edición “que se ha logrado con el trabajo entre el sector público y privado y hoy se visibiliza con esta fiesta provincial del Búfalo”.



Recordó “a algunos amigos que han transitado con nosotros esta construcción y que hoy ya no están como el doctor Marcelo Breard, mi padre; el doctor Carlos Llano, grandes artífices, insistidores, personas inquietas que encontraron en esta especie tan noble la posibilidad de dar un gran desarrollo productivo en muchos aspectos, no solamente de la generación genuina de empleo sino también de poblar campos que durante muchísimos años han sido subproducidos o directamente improductivos”.



Breard resaltó que “hoy estamos produciendo una proteína roja que creemos nosotros que a mediano plazo se va ir consolidando en el mercado de consumo de carne ya por sus propias bondades y ni hablar por el gran salto cualitativo que da la producción bubalina en cuanto a toda la eficiencia productiva que se traduce en mejor y mayor rentabilidad de las empresas pecuarias”.



Seguidamente, el gobernador Valdés junto a las autoridades presentes recorrieron el predio para ver los diferentes animales de la exposición, los diferentes stands gastronómicos con la utilización de la carne de búfalo y de exposición de artesanos.



Presencias



En la 6° edición de la Fiesta Provincial del Búfalo estuvieron presentes junto al gobernador Valdés y al intendente Jorge Meza, los ministros; de Turismo, Alejandra Eliciri, de Justicia, Juan José López Desimoni; el interventor del INVICO, Lizardo González; senadores y diputados nacionales y provinciales; el presidente de la Sociedad Rural de General Paz, Jaime Salinas; secretarios y subsecretarios de la provincia; intendentes de localidades vecinas.