Corrientes no registró casos nuevos de Coronavirus Viernes, 04 de noviembre de 2022 El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes de este viernes no registró nuevos casos positivos de Coronavirus en Corrientes, haberse analizado 301 muestras en las últimas 24 horas.

Esto mantiene la cifra de casos activos en 1 y los acumulados en 196.467 en todo el territorio provincial al 4 de noviembre de 2022, con 2.024.541 testeos realizados desde que inició la pandemia y 194.525 recuperados.



Mientras que son 2.132 los fallecidos acumulados.



Hospital de Campaña



El Ministerio de Salud Pública informó el parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, dando cuenta que no se encuentran pacientes internados con resultado positivo para Covid-19.



En el hospital de Campaña Escuela Hogar se realizaron 42 atenciones en guardia, acumulándose 48.416.